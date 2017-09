Die NSA spioniert indische Atomwaffen seit 1958 aus

Lange bevor Indien im Mai 1974 seine Atombombe getestet hat, beobachteten und analysierten die amerikanischen Geheimdienste Indiens industrielle Atom-Tätigkeiten, sowohl zivile als militärische, wie wir es vorher dargelegt haben [1]. Die freigegebenen streng geheimen Dokumente zeigen, dass bereits im Jahr 1958 die CIA die Möglichkeit studierte, dass New Delhi Atomwaffen entwickle. Die Berichte konzentrieren sich auf eine Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit Kernspaltung – die Kern-Strategie (einschließlich der Entwicklung von Waffen), Einrichten von Reaktoren, Auslandshilfe, die Tests selbst und deren Auswirkungen auf nationaler wie internationaler Ebene -.

Die Dokumente von 1974-1975 und 1998 analysieren die Gründe, warum die US-Geheimdienste die Tests von 1974 und 1998 nicht vorausgesehen haben – Studien, die bemerkenswert ähnlich sind. Zu diesen Dokumenten zählen auch Empfehlungen, um den Mangeln abzuhelfen.

Neue Dokumente aus den Archiven von Snowden

Die vor kurzem durch The Intercept veröffentlichten SIDtoday Zeitungen geben einen Überblick über das Abhör-Programm der NSA. SIDtoday ist das interne Bulletin der größten Abteilung der NSA, die Leitung der elektromagnetischen Abhörung (SID – Signals Intelligence Directorate). Nach Prüfung hat The Intercept die interessantesten Publikationen diese Bulletins während neun Jahren, ab 2003 veröffentlicht [2]. Die Spione der Agentur geben eine Menge Details von dem was sie taten, wie sie es getan haben und warum.

Eine Reihe von Kernwaffenversuchen von Indien im Frühjahr 1998 hat die Geheimdienst-gemeinschaft überrascht, was zu einer internen Untersuchung in den Vereinigten Staaten führte, um zu verstehen warum sie nicht vorausgesehen worden war; ein Bericht des Congressional Research Service hat die NSA heftig kritisiert [3]. Ein solcher Fehler hat sich im Jahr 2005 nicht wiederholt.

Im Oktober 2004 „geolokalisiert“ ein Nachrichten-Programm RainFall „mit Erfolg Signale einer indischen Einrichtung, von der man vermutet, dass sie ein Atomwaffenlager ist“. Als Reaktion darauf arbeiten mehrere Abteilungen der NSA um zu bestätigen, dass die Signale wirklich mit indischen Atomwaffen verbunden sind. Neue Daten-Sammlungen zeigen eine „spektakuläre“ Informationsmenge über die Fähigkeit von Atomwaffen von Indien.

Die Basis Indra von der NSA in Thailand

Eine australische Stelle des Rainfall-Programms isoliert ein Signal, das laut SIDtoday im Verdacht steht, einer indischen Atomanlage anzugehören. Die Zusammenarbeit zwischen Rainfall und zwei weiteren Standorten der NSA in Thailand (Indra und LemonWood) bestätigt die Quelle der Signale und ermöglicht es, Informationen über neue indische Raketenprogramme abzufangen. Obwohl diese Raketen-Systeme seit mehreren Jahren nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt haben (die ballistische Rakete von einem U-Boot Sagarika gestartet, wurde erstmals im Jahr 2008 getestet [4]), lässt die NSA durch den Zugriff auf diese Signale wissen, was ihre Partner auf dem Gebiet der Signal Intelligence (SIGINT) machten [5].

Ein neuerlicher Erfolg in Sachen elektromagnetischer Überwachung, gegen die Entwicklung von Atomwaffen des Programms von Indien, zeigt die neue gekreuzte Zusammenarbeit der Agenturprogramme, um ihre Erwartungen zu erfüllen. Das ist ein ausgezeichnetes Beispiel der SIGINT-Programme die zusammen arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Im Oktober 2004 konnte RainFall Signale einer Anlage geolokalisieren, die im Verdacht stand, ein indisches Atomwaffen-Depot zu sein. Das treibt den „ausländischen Satelliten“ (FornSat), LemonWood und die Abteilung „Analyse von unbekannten Signalen der NSA“ zur Zusammenarbeit, um diese Signale zu isolieren, sie zu analysieren und zu bestätigen, ob ihr Inhalt Bezug auf indische Atomwaffen hat. Dieser Durchbruch unterstreicht die Notwendigkeit zur Bereitstellung von zusätzlichen Demodulations-Ausrüstungen bei LemonWood, um Datensammlungen von Unternehmen zu erweitern, seitdem das Signal im Oktober entdeckt wurde.

Sofort, nachdem diese Einrichtungen bereitgestellt waren, beginnt dieses neue Netzwerk eine „spektakuläre“ Datensammlungs-Aktivität. „Die Nutzung dieser Daten zeigt die Anwesenheit des Unterseeboots Sagarika, des ersten indischen U-Bootes mit ballistischen Raketen (SLBM); von Dhanush, einem Short-Range (SRBMS) ballistischen Raketenwerfer; und einem unbemannten Flugzeug-System.

Die Daten Sammlung mit diesen neuen Mitteln liefert auch wichtige Informationen über zwei verschiedene Arten von indischen Fliegerbomben. Man denkt, dass die eine die sehr leistungsfähige Kraftstoff Luft Explosive (FAE) eines nicht identifizierten Typs ist. Die andere, von dem Analysendienst noch nicht erkannt, ist vielleicht eine neue Generation von Luft-Kernwaffen.

LemonWood stellt einen kontinuierlichen Zugang zum Kommunikationssatellit her (zensierte Informationen). Die FornSat-Division arbeitet mit dieser Basis und der Trans-Asia-Produktlinie (S2A4), um die Aufnahme von Daten im Vergleich zu diesem Prioritäts-Netzwerk zu erweitern.

Obwohl die Sammlung von Daten durch ressortübergreifende Zusammenarbeit spektakulär gewesen ist, was aber noch eindrucksvoller ist, ist die wachsende Tendenz der Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen der Agentur. Die technologischen Herausforderungen der Vergangenheit sind nun Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit, die das Versprechen einer nahtlosen, interoperablen und aufnahmefähigen NSA bietet.

Auch sei darauf hingewiesen, dass die US-amerikanische NSA eine leistungsfähige Spion-Software namens « Apparition » in Neu-Delhi installiert hat, wie wir bereits erwähnt haben [6]. Dieses Programm bestimmt die Orte, von wo Menschen auf das Internet zugreifen. Diese Informationen können verwendet werden, um Lethal Reaper-Drohnen zu senden und die Ziele zu eliminieren. Die Top Secret-Berichte evozieren eine Überwachungseinheit der Special Collection Services (SCS, eine gemeinsame Einheit der NSA und der CIA, installiert auf dem Campus der Botschaft der Vereinigten Staaten in Neu-Delhi, die unter dem Decknamen „Daisy“ gearbeitet hat). Aber die indische Regierung hat nicht geantwortet oder soll noch eine Aussage zu der von der Botschaft praktizierten Spionage machen.

Wie diese geheimen Dokumente zeigen, waren die US-amerikanischen Geheimdienste sehr besorgt über ihre Unfähigkeit, die indischen Atomtests vorauszusehen. Die NSA haben, nachdem sie die Mängel, die zu diesem Fehler geführt haben, identifiziert und bewertet haben, Empfehlungen für die zu ergreifenden Maßnahmen vorgelegt, um die Möglichkeit eines ähnlichen Fehlers zu reduzieren.

Was wurde von den US-amerikanischen Geheimdiensten getan, um dem Atomprogramm von Indien zu folgen? Obiges ist nur ein Beispiel für diese Art. Ist das aktuelle indische Wissenschaftler-Massaker in dem Land seit Jahrzehnten das Ergebnis einer bestimmten Strategie [7]? War der Absturz vom Flug 101 der Air India in der Nähe des Mont Blanc, in dem sich J. Homi Bhabha befand, war er direkt mit diesen Maßnahmen verbunden? Kennen die indischen Nachrichtendienste diese Vorgänge? Wenn ja, haben sie eine Strategie und entsprechende Maßnahmen gegen diese Spionagetätigkeit und verdeckte Operationen vorbereitet, die auf das Atomprogramm von Indien abzielen? Andernfalls wäre ein gutes Mittel, um anzufangen, eine neue Untersuchung der Ermordung des Vaters von unserem Atomprogramm – J. Homi Bhabha – einzuleiten.