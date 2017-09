SPD behauptet Platz 2

von https://nocheinparteibuch.wordpress.com

Der von Eurokrat Martin Schulz in den Wahlkampf geführten deutschen Regierungspartei SPD ist es am heutigen Sonntag gelungen, ihre Position als zweitstärkste Partei Deutschlands zu behaupten.

Der ARD-Hochrechnung von 18:35h zufolge hat die CDU/CSU 32,9% der Stimmen geholt, was im Vergleich zur letzten Bundestagswahl nur ein Minus von 8,6% ist. Die SPD schaffte demnach mit 20,2% wieder den Sprung über die 20% und behauptete sich mit Verlusten von nur 5,5% als zweitstärkste Partei. Drittstärkste Kraft wurde die vergleichsweise russland-freundliche Partei AFD, die mit 13,3% erstmalig den Einzug in den Bundestag geschafft hat. Weiterhin werden der Hochrechnung zufolge die FDP mit 10,5%, die Grünen mit 9,3% und die Linken mit 9,0% im nächsten Bundestag vertreten sein.

Während die SPD den Gang in die Opposition ankündigte, wird von den transatlantischen Parteien FDP und Grünen nun erwartet, dass sie Angela Merkel die Steigbügel für eine Fortsetzung ihrer Kanzlerschaft halten. Sollte das nicht gelingen, ist zu erwarten, dass die SPD umfällt und Merkel weiterhin die Steigbügel hält.

Übrigens, angesichts der Serie von Wahlerfolgen, die die SPD in der Ägide des beliebten Vorsitzenden Martin Schulz im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW errungen hat und die nun durch die Behauptung von Platz 2 im Bund gekrönt wurde, ist es nur allzu verständlich, dass der US-freundliche Eurokrat Martin Schulz Vorsitzender der SPD bleiben will, und der eher russland-freundliche Flügel zurückstecken muss. Oder wollte etwa irgendjemand die großartigen Erfolge von Schulz und dem atlantischen Flügel der SPD in Zweifel ziehen?

