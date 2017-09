Syrische Armee überquert den Euphrat

von https://nocheinparteibuch.wordpress.com

Einer Erklärung des russischen Militärs und einem Sputnik-Korrespondenten zufolge haben Einheiten der syrischen Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Nähe der Stadt Deir Ezzor den Fluss Euphrat überquert.

Inoffiziellen Quellen zufolge hat die syrische Armee in diesem Zusammenhang die stromabwärts der Stadt östlich des Euphrat liegenden Orte Marrat und Mazium eingenommen und ist auch auf die Flussinsel Saker vorgestoßen.

Dieser Vorstoß der syrischen Armee ist strategisch bedeutend, weil die syrische Armee sich damit den Zugriff auf die östlich des Euphrat liegenden wichtigen Ölfelder, die der Israel-Lobby als Schlüssel zur Beherrschung der Region gelten, vor US-gestützten SDF-Kräften sichern kann.

Das syrische Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, dass heute zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder Flugzeuge auf dem Flughafen Deir Ezzor gelandet sind.

Nachtrag 18:20h: Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldet in ihrem heutigen Bericht lediglich ein „Überqueren des Euphrat“ in die Richtung der „Insel Saker“ – was Raum für Spekulationen lässt, ob die Armee den Euphrat wirklich schon überschritten hat, oder nur auf einer Insel im Euphrat angelandet ist.

Nachtrag 18:40h: Military Maps sieht die Euphrat-Überquerung als südlich des Ortes Sabhah vonstatten gegangen:

Entscheidend bei der Zuordnung der Videoaufnahmen zu diesem konkreten Gebiet dürfte gewesen sein, dass auf den Bildern von der Euphrat-Überquerung Strommasten zu sehen waren – und da, wo Military Maps die Euphrat-Überquerung verortet, sind auf Satelittenbildern Strommasten zu erkennen. Und die von Military Maps markierte Stelle eignet sich wohl auch sonst vom Gelände her sehr gut zur Euphrat-Überquerung. Damit scheint das Rätsel gelöst zu sein, ob, und wenn ja wo, wirklich eine Euphrat-Überquerung durch die Armee stattgefunden hat.

Nachtrag 23:20h: Im Nordwesten von Deir Ezzor hat die syrische Armee heute auch ordentliche Fortschritte gemacht:

Nachtrag Dienstag 00:10h: Chris Tomson sagte gerade, es sei inzwischen bestätigt, dass die Armee östlich des Euphrat die Orte Marrat, Sbahah und Mazlum eingenommen habe. @Suriyak meint das auch, und weiterhin, das die syrische Armee gerade dabei sei, den Ort Hatlah einzunehmen.

In Hatlah hatten von der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft unterstützte Terroristen im Jahr 2013 ein durch gezielt angestachelten Religionshass motiviertes Massaker an Schiiten verbrochen, woraufhin Überlebende geflohen sind – viele davon vrmutlich in die gerade befreite Stadt Deir Ezzor. Und es wird da sicherlich einige Leute geben, die sich auf die Befreiung von Hatlah freuen, um dann endlich wieder nach Hause zu können.

