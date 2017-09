Lässt die NATO “Anarchistenbrigaden” in Nah-Ost für sich kämpfen?

Wofür die Kreuzzugswerber wie einst der Rattenfänger von Hameln Jugendliche in Zentral-Europa, in Latein-Amerika usw. allem Anschein nach einsammeln und kämpfen lassen, zeigt der US-Plan für die Neuordnung des Nahen Ostens:

Der neue Nahe Osten

Im Juni 2006 war von dem pensionierten Oberstleutnant der ‘US- National War Academy’ Ralph Peters eine Landkarte angefertigt worden, welche die geplante Neuaufteilung des Nahen Ostens durch die USA illustrierte. Diese sieht u.a. die Zerschlagung des Iraks in drei Gebiete vor. In einen sunnitischen Teil im Westirak an der Grenze zu Syrien, einen kurdischen Teil im Norden des Landes und einen schiitischen Teil an der östlichen Grenze zum Iran. Dadurch wäre für ständige Unruhe in diesem Teil der Erde gesorgt und der Iran hätte unter ständigen politischen Spannungen zu leiden. Die Entwicklung des trotz Sanktionen aufstrebenden Irans würde um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen. So hat der Iran gerade vor, drei eigene Satelliten in den Orbit zu bringen. Eine Option, die den USA nicht länger zur Verfügung steht, seit Russland angesichts der massiven Provokationen durch die USA diese nicht mehr mit Raketentriebwerken der Serie K- 33 beliefert. Seither sitzt die Supermacht USA am Boden fest, während Russland, China und nun auch der Iran zusehends den Raum im Erdorbit übernehmen.

In Ergänzung dieses Planes soll jetzt eine Verbindung zwischen dem geplanten Groß-Kurdistan und dem Mittelmeer geschaffen werden auf Kosten der Bewohner Nord-Syriens. Der aktualisierte Plan beinhaltet auch die US-Abstrafung der Türkei, nachdem die sich von der EU und der Nato abzuwenden und sich Richtung Russland zu orientieren beginnt. Der jüngste Einkauf eines russischen Flugabwehrsystems ist der bisher augenfälligste Beweis dieser Entwicklung. Die Kurden sollen zur beliebigen Verschiebemasse, zu Brecheisen und Stellvertreter-Kanonenfutter und -fütterer gemacht werden. Sie sollen “kurdisch” getarnte politisch-ethnische Säuberungen in für die USA strategisch wichtigen Regionen ermöglichen und Aufstände inszenieren und provozieren, so wie zur Zeit im West-Iran. Anschläge provozieren Polizei- und Militäreinsätze, unter denen die Zivilbevölkerun zu leiden hat. Die Lage wird hochgeschaukelt , militarisiert.. … ein Schema, wie es aktuell auch in Myanmar allem Anschein nach zur Anwendung kommt, um die Gesamt-Region weiter zu destabilisieren, die NBevölkerung zu nomadisieren, in Flüchtlingscamps als Rekrutierungsmassen zu halten … Wenn das gelingt und die immer deutlichere Orientierung Myanmars nach China zusammen mit seiner Präsidentin, dem ehemaligen US-Liebling gekippt wird, öffnet sich ein hervorragendes Angriffsschlachtfeld gegen die Volksrepublik China- zunächst mit der Option permanenter Grenzkonflikte, in- & direkte Einflussnahme auf ethnisch-religiöse mögliche Bruchlinien in Südwest-China, oder die Schaffung solcher Bruchstellen. Das wird in Richtung Tibet bereits über Buthan und Nepal auch mit Hilfe des WWF und seines Schneetiger-Schutzstreifens unter der Schirmherrschft des Königtums Buthan betrieben. Überwachung der chinesischen Grenze mit Wärmekameras, die Ausbildung von Schutzzonen-Rangern, die Durchführung von Expeditionen mit High-Tech-Geräten, Hubschraubern und geräuscharmen Beobachtungsdrohnen und wissenschaftlichen Einzelkämpfer-Teams usw… entlang der Chinesischen Grenze. Natürlich geht es nur um die Wissenschaft und den Schneetiger! So wie im Ostkongo und Ruanda Burundi nicht um den Raubabbau und Abtransport von Kupfer, Koltan und Tantal, seltenen Erden, nein, hier wohnt der Berg-Gorilla und nur der wird von WWF-Rangern gegen Wilderer geschützt. Dass hier ein Kapital-Konsortium eine Koltan-Kupfer usw… Abtransport-Trasse Richtung Rotes Meer geplant hat, ist nur eine Verschwörungstheorie. Die Umsiedlung der Bewohner erfolgt nur zum Schutz der Berg-Gorillas. (HaBE)

Die Anarchisten-Brigaden der NATO