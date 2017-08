Trump droht Nordkorea mit Krieg

von Peter Symonds – http://www.wsws.org

Nordkoreas Raketentests sorgen nur dafür, dass sich eine ohnehin schon hochgefährliche Lage noch weiter anspannt, und sie würden die Bevölkerung nicht vor einem Angriff unter Führung der USA schützen. Doch die Hauptverantwortung dafür, dass Asien und die Welt am Rande eines Atomkriegs stehen, liegt bei der Regierung in Washington. Die USA haben Nordkorea erst jahrzehntelang isoliert, danach haben Barack Obama und Trump die verheerenden Sanktionen gegen Pjöngjang deutlich ausgeweitet, um die Wirtschaft des Landes zu zerstören und es zur Unterwerfung unter das Diktat der USA zu zwingen.

Die Verbündeten der USA, vor allem Japan, Südkorea und Australien, verurteilten den jüngsten Raketenstart und übertrieben maßlos die Gefahr, die von ihm ausging. Der japanische Premierminister Shinzo Abe nannte ihn eine „empörende Tat, die eine beispiellose, gravierende und ernsthafte Gefahr darstellt“. Die Medien in den USA und Europa schlossen sich an und sprachen von einer „beispiellosen Provokation“ (The Australian) oder „dem aggressivsten Schritt… seit fast zwanzig Jahren“ (die Financial Times).

Am 29. August führte Nordkorea einen weiteren Raketentest durch und schoss eine Mittelstreckenrakete über Japan hinweg in den Pazifik. Darauf drohte US-Präsident Donald Trump dem Land erneut mit Militärschlägen, und er erklärte: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch.“

mächtigsten Militärmacht der Welt, die in den letzten fünfundzwanzig Jahren ein Land nach dem anderen angegriffen, überfallen oder dort interveniert hat. Nordkoreas aggressive Drohungen und Aktionen spielen den USA jedoch nur in die Hände. Die US-Regierung hat Nordkorea als Vorwand für eine massive militärische Aufrüstung in der Asien-Pazifik-Region benutzt, die in Wirklichkeit der Vorbereitung eines Kriegs gegen China dient.

Nach dem Raketenstart am 29. August setzten sich die USA gemeinsam mit Japan für eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats ein, die am Dienstagabend New Yorker Ortszeit stattfand. Nach vierstündigen Gesprächen gab der Sicherheitsrat eine Erklärung heraus, in der er Nordkoreas „empörendes Verhalten“ verurteilte und sie als „Gefahr nicht nur für die Region, sondern für alle UN-Mitgliedsstaaten“ bezeichnete.

Zuvor hatte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley Nordkoreas Verhalten als „absolut inakzeptabel und verantwortungslos“ bezeichnet und erklärt, es müsse „etwas Ernsthaftes passieren“. Zweifellos werden die USA und ihre Verbündeten noch härtere Sanktionen fordern. Bereits Anfang August wurden weitere Sanktionen verhängt, durch die sich Nordkoreas begrenzte Exporte um ein Drittel verringern.

Es ist unwahrscheinlich, dass der UN-Sicherheitsrat über den Antrag Nordkoreas nach einer Diskussion über die Gefahr durch amerikanisch-südkoreanische Militärübungen überhaupt ernsthaft nachgedacht hat. Am Manöver mit dem Namen Ulchi Freedom Guardian sind zehntausende Soldaten mit hochmodernem Kriegsgerät beteiligt. Am 28. August hatte der nordkoreanische UN-Botschafter, Ja Song Nam, in einem Brief an die UN den USA vorgeworfen, sie veranstalteten eine „provokante und aggressive Militärübung in einem so gefährlichen Moment, in dem die Lage auf der koreanischen Halbinsel eine tickende Zeitbombe ist“.

Die USA und Südkorea versuchen mit aller Macht die Fiktion aufrecht zu erhalten, das Manöver sei rein defensiv ausgerichtet. Aber schon im November 2015 beschlossen die beiden militärischen Führungen, einen gemeinsamen Operationsplan mit der Bezeichnung OPLAN 5015 zu entwickeln, der an die Stelle einer angeblich defensiven Strategie trat. Der neue Plan sieht Präventivschläge gegen militärische und industrielle Ziele in Nordkorea und Enthauptungsschläge zur Ermordung seiner Führer vor.

Die südkoreanische Zeitung Chosun Ilbo berichtete am 29. August, Präsident Moon Jae-in habe das Militär aufgefordert, neue Kriegspläne zu entwickeln, die „schnell zu einer offensiven Haltung übergehen könnten, sollte Nordkorea eine Provokation begehen, die zu weit geht oder die Hauptstadt angreift“. Eine militärische Quelle hatte der Zeitung mitgeteilt, dass der Kern des Plans darin bestehe, „Luftlandetruppen und Marines zu mobilisieren, um Pjöngjang schnell zu infiltrieren und das nordkoreanische Regime zu stürzen“.

Der Kriegsplan sieht schwere Angriffe Südkoreas auf Nordkorea vor, ohne auf die Heranführung amerikanischer Kriegsschiffe und massiver Truppenverstärkungen zu warten. Es ist allerdings fest davon auszugehen, dass das Pentagon und das Weiße Haus eng in die Planungen eingebunden sind. Im Fall eines Kriegs mit Nordkorea übernehmen die USA sofort die militärische Führung der südkoreanischen Armee. Die Zeitung schreibt, dass die Strategie Luft- und Raketenschläge auf mehr als 1.000 nordkoreanische Ziele und die Ermordung nordkoreanischer Führer vorsehe.