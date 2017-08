Die hebräischen Neonazis

von Gideon Levy – http://www.tlaxcala-int.org

Bild: Anhänger der Lehava-Gruppe

Warum sagen Israelis nichts zu US-Präsident Donald Trumps Kommentaren über „manche feine Leute“, die an der Versammlung der weißen Supremazisten in Charlottesville teilgenommen haben?

Israel hat kein moralisches Recht, den US-Präsidenten Donald Trump wegen seiner verzeihenden Bemerkungen über die Neonazis in seinem Land zu beurteilen. Zunächst war Israel nicht wirklich geschockt von dem, was er sagte. Schließlich ist es bereit alles von jedem zu akzeptieren, der die israelische Besatzung unterstützt. Das ist hier axiomatisch. Ob das ein ungarischer Faschist ist oder ein US-amerikanischer Neonazi, solange sie die Besatzung unterstützen – selbst wenn sie im Geheimen Juden hassen -, werden sie als Freunde Israels und moralische Leute angesehen.

Die besten „Freunde Israels“ sind heute Faschisten und Evangelikale, Fremdenhasser und Islamfeinde. Was am wichtigsten ist: sie unterstützen die Besatzung. Nur die Gegner der Besatzung sind Antisemiten, und wir werden uns besonders darum bemühen, sie zu bekämpfen. Wir werden jedem andern vergeben.

Doch da gibt es noch einen anderen Grund für das Schweigen der Israelis. Es erinnert an das jiddische Sprichwort über den Betrug der eigenen Schuld – dass der Dieb denkt, sein eigener Hut brennt. Neonazis? Wir haben eine Menge eigenen „Made in Israel“, hebräische Äquivalente von Neonazis und die Opposition gegen sie in Israel ist weniger als gegen Neonazis in den USA Eine entschlossene Gegendemonstration wurde von Progressisten angesichts dieses Marsches in Charlottesville gemacht. Und hier?

Die heilige Symmetrie, die Trump versuchte zu schaffen zwischen Angreifer und Angegriffenem, zwischen Aggressor und Verteidiger, zwischen Anstachlung und Protest, zwischen Gerechtigkeit und Bösem, das wurde in Israel erfunden. Hier habe wir den Besatzer und die Besetzten, einen brutalen und zuweilen sogar mörderischen rechten Flügel und einen linken Flügel, der nie gemordet hat, aber sie werden als gleichwertig angesehen.

Jeder Angriff von Siedler-Rowdys auf palästinensische Bauern auf deren eigenem Land wird als „Zusammenstoß“ angesehen. Jeder palästinensische Protest gegen die Gewalt der Besatzer wird als „Friedensstörung“ betrachtet. Es ist eine symmetrische Schlägerei zwischen den Hirten der beiden Völker. Schließlich gibt es unter den Siedlern gute und schlechte Leute – genau wie Trump im Hinblick auf seine „alternative Rechte“ sagte.

Die israelische alternative Rechte ist nicht neonazistisch. Aber tausend neonazistische Blumen blühen an ihren Rändern, und keiner denkt daran,

Das Straßenschild bei Halamish. Foto Amira Hass

sie auszureißen. Faschismus wird in Israel seit langem akzeptiert, Neonazis doch nicht, aber der Unterschied zwischen den beiden ist vage. Wenn die extremistische Lehava-Organisation nicht neonazistische, was ist sie dann? Wenn Beitar Jerusalems La-Familia-Fangruppe keine Neo-Nazis sind, was sind sie dann? Wenn der Brandanschlag auf die Dawabsheh-Familie iM Westbank-Dorf Duma und das Kidnappen und der Mord an Mohammad Abu Khdeir keine neonazistische Taten waren, was sind sie dann? Und was ist mit dem Straßenschild auf Arabisch in der Nähe der Siedlung Halamish: „Dieses Gebiet ist unter Kontrolle der Juden. Das Betreten durch Araber ist verboten und stellt ein Risiko für euer Leben dar!“

Die Flaggenparade von Juden am Jerusalemtag ist eine vom Staat gesponserte neonazistische Provokation, genau wie die Purim-Krawalle in Hebron. Die jüdische Gemeinde in Hebron ist im Wesentlichen neonazistische. Geht und seht und urteilt selbst. Und die Swimmingpools und jüdische Gemeinden, die für Araber verboten sind? Was würden sie gegenüber einem Araber tun, der die Regel bricht und in einen jüdischen Swimmingpool in Kochar Yair, einer israelischen Gemeinde rechtschaffener Mitte-Links-Leute schleicht, deren Mehrheit die aufgeklärte Jesch Atid und die zionistische Unionspartei wählt? Und was werden sie in der galiläischen Gemeinde von Nofit tun, wenn Araber nach dem Erweiterungsplan dort Häuser bauen? Es ist nicht schwierig für uns sich vorzustellen, wie diese Leute auf der zionistischen Linke dagegen sind, ja auch unfreundliche Mittel gegenüber Arabern anwenden, wenn sie in ihre Gemeinden kommen.

Der Kapitulationsplan von MK Bezalel Smotrich (HaBajit haJehudi) ist trotz all seiner Proteste neonazistisch. Unter den drei Möglichkeiten, die er den Palästinensern bietet, ist nicht eine, die human wäre – und die dritte ruft zu ihrer Vertreibung und Zerstörung auf. Brauchen wir noch etwas? Und seine Frau weigert sich, im selben Raum mit einer Frau von minderwertiger Rasse ein Kind zu gebären. Das ist auch neonazistisch.

Die sozialen Medien sin voll von entsetzlichen neonazistische Erklärungen – Wünsche des Todes für jedes palästinensische Kind und ähnliche Wünsche für die, die die Geschichten der Kinder erzählen. Man kann nicht sagen, es seien nur „eine Handvoll Abweichler“. Auch dies ist der Geist der Zeit.

Wir können die Gefühle in diesem Land nicht ignorieren, in dem es eine Politik des organisierten und institutionalisierten Rassismus gegen afrikanische Asylsuchende gibt. Vorfaschistische Gefühle beginnen, sich hier durchzusetzen – mit vom Staat gesponserten neonazistischen Manifestationen – mehr als in jedem anderen westlichen Land.

Im Westen richten sich die meisten Ausdrücke der Verachtung gegen Ausländer. In Israel richten sie sich meistens direkt gegen die Menschen, die in diesem Land einheimisch sind. Sich über Trump beklagen? Das wäre schon der Gipfel der Heuchelei.

