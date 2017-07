Der US-Krieg in Syrien ist noch lange nicht vorbei

von Stephen Lendman – https://einarschlereth.blogspot.de

Alle US-Aggressionskriege nach 9/11 gehen weiter direkt oder indirekt durch Stellvertreter – endlos ungelöste Konflikte, mit Billionen Dollars verpulvert für imperialen Wahnsinn, und ungeheuren menschlichen Verlusten, was keinerlei Folgen hat.

Seit Russland in Syrien auf Bitten von Assad intervenierte, hat sich der Trend der Schlachten zu Gunsten der Regierung und der alliierten Kräfte gewendet, wurden viele US- unterstützte Terroristen vernichtet und viele Teile des Landes befreit.

Doch der Konflikt tobt weiter. Der politische Analytiker Jamal Wakeem glaubt, dass die weitreichenden US-Raketen-Werfer, die im Süden Syriens aufgestellt wurden, gegen die Regierung und die Alliierten eingesetzt werden, ein bequemer Vorwand für eine nicht zu rechtfertigende Rechtfertigung.

Der Regime-Wechsel ist immer noch das Ziel Washingtons, sagte Wakeem. Es will Syrien kontrollieren, indem es zuerst die nördlichen und südlichen Landesteile an sich reißt.

„The Amerikaner versuchen, jede Möglichkeit einer geographischen Verbindung zwischen Baghdad und Damaskus zu blockieren … um Iran und Hisbollah zu marginalisieren … in Vorbereitung eines künftigen Schlags gegen die syrische Armee und auch gegen die Alliierten,“ erklärt Wakeem und fügt hinzu:

„Ich glaube, wir werden eine weitere Eskalation der Situation erleben. Die Amerikaner wissen sehr gut, dass die Stabilität des Regimes auf der Stabilität der Hauptstadt Damaskus beruht,“ etwas, was sie ändern wollen.

Die Feuereinstellung im süden Syriens war kurzlebeg, wie wir im vorhergehenden Artikel diskutierten. Am Sonntag sagte Netanyahu, dass er gegen den von Russland und USA ausgehandelten Deal sei und behauptete, dass er die iranische und Hisbollah-Anwesenheit im Land nahe Israels Grenzen „perpetuiere“.

Tel Aviv und Washington Regime-Wechsel, eine pro-westliche Marionette an Stelle von Assad, beseitigte syrische Souveränität und ein isoliertes Iran.

Die US-Kriegspläne sind vor vielen Jahren gegen die islamische Republik vorbereitet worden, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, wann sie durchgesetzt werden.

Netanyahu log, als er sagte:

„Israel ist sich der expansionistischen Ziele in Syrien bewusst.“

Es gibt keine – nicht jetzt, früher einmal oder vielleicht geplant.

Teheran will regionale Stabilität, Frieden, nicht Krieg und den Nahen Osten ohne Bedrohung von Atomwaffen zusammen mit Amerikas aggressiver Präsenz.

Im übrigen wird in aller Stille Raqqa (Raqqa is Being Slaughtered Silently – RBSS) berichtet, dass „zehntausende zivile Menschen in der von der ISIS kontrollierten Stadt in der Falle sitzen“.

US-unterstützte Terroristen posieren als „syrische Demokratische Kräfte und die US- geleitete Koalition ignoriert die Sicherheit und die Wohlfahrt der Zivilisten.

Wohnviertel werden wahllos mit Bomben terrorisiert; dieselbe US-geführte Aggression wie in Mosul.

RBSS schätzt, dass etwa 70 000 wehrlose Zivilisten in der Stadt festsitzen. Ernster Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Hilfe schufen ein „humanitäres Desaster“.

Als die US-geführte Aggression vor Wochen begann, sind die meisten medizinischen Profis aus der Stadt geflohen zusammen mit anderen Zivilisten, erklärt RBSS.

„Mehrere private Hospitäler sind wegen der schweren Bombenangriffe geschlossen,“ sagte die Gruppe. „Nur ein Hospital funktioniert noch im Zentrum der Stadt, aber das reicht nicht aus, um adäquate Hilfe zu leisten.

Leute, die in der Nähe der Frontlinien wohnten, wurden von den ISIS Leuten gezwungen, in das Stadtzentrum zu ziehen, wo sie als menschliche Schilde gebraucht werden. Die ISIS will, dass so wenig Leute wie möglich aus der Stadt fliehen.

Satelliten-Bilder zeigen eine riesige Zerstörung und „starke Beschädigung der Häuser und der Infrastruktur.“

Die Schlacht um die Kontrolle von Raqqa wiederholt die Zerstörung, die von den USA in Mosul angerichtet wurde – in einem etwas kleineren Maßstab, aber ebenso gefährlich für die Stadtbewohner; sie werden Opfer der amerikanische Bosheit.

