So beginnen Kriege zwischen großen Mächten

Die dritte Gruppierung bilden der Iran, seine schiitischen Verbündeten in der Regierung des Iraks, das Assad-Regime in Syrien und die Hisbollah im Libanon.

Zur vierten Gruppierung gehören die dschihadistischen sunnitischen Netzwerke des Islamischen Staates, verschiedene Al-Qaida-Ableger und eine ganze Anzahl kleinerer Splittergruppen.

An fünfter Stelle ist Israel zu nennen, das in keine der obengenannten Gruppierungen integriert ist, aber aus Eigeninteresse eng mit Staaten der ersten Gruppierung kooperiert.

Aus drei Schlüsselentwicklungen, die seit dem Beginn des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 eingetreten sind, lässt sich erklären, welche Rolle die USA und Russland in diesem Bündnisgeflecht spielen, und wie diese zwei großen Mächte in die Konflikte im Mittleren Osten hineingeraten sind.

Die erste Entwicklung ist die wachsende Spannung zwischen der Durchsetzung der Menschenrechte und der Stabilität. Die von den USA und ihren westlichen Verbündeten vorgenommenen humanitären Interventionen zur Unterstützung von Aufständischen haben bewirkt, dass der Regimewechsel in Libyen gelungen ist, während er in Syrien nicht durchgesetzt werden konnte. Weil die Aufstände durch die Einmischung radikaler Islamisten zum Desaster zu werden drohten, konnte Russland sein Eintreten für Haftar in Libyen und Assad in Syrien damit begründen, dass es ein islamistisches Chaos verhindern wolle.

Die Situation in Ägypten hat sich ganz ähnlich entwickelt. Weil sich die Beziehungen der Obama-Regierung zum Sisi-Regime wegen der Menschenrechtsverletzungen, die bei der Entmachtung der Muslimbruderschaft begangen wurden, verschlechtert haben, konnte Russland wieder mehr Einfluss auf Kairo gewinnen. Daraus erklärt sich auch die gegenwärtige diplomatische Unterstützung Ägyptens für das russische Eingreifen in Syrien.

Die zweite Entwicklung geht auf den Atomdeal zurück, auf den sich die Obama-Regierung 2015 mit dem Iran eingelassen hat, um ihn gewaltlos an der Entwicklung einer eigenen Atombombe zu hindern; dieser Deal wird von der Trump-Regierung aber nur zögerlich akzeptiert. Moskau war zwar den vor dem Deal gegen den Iran verhängten Sanktionen beigetreten, hat aber nach deren Aufhebung seine Beziehungen zu Teheran so stark verbessert, dass es bei der im November 2016 ausgehandelten OPEC-Vereinbarung