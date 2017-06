Katar-Krise: Ursprung und Konsequenzen

von South Front – http://www.tlaxcala-int.org

Die Krise, die Katar momentan umgibt, stellt den schwersten Konflikt zwischen den arabischen Golfstaaten seit dem Ende des kalten Krieges dar. Während diese Ölreichen, autokratischen OPEC-Mitglieder hauptsächlich aus Bequemlichkeit gepaart mit gemeinsamen Ängsten (UdSSR, Saddam Hussein, Iran usw.) Verbündete waren, ist ihr gegenseitiges Misstrauen nie so weit eskaliert, das die komplette Abtretung eines ihrer Mitglieder nötig gewesen wäre. Bei dieser Krise stechen einige interessante Merkmale heraus.

Zunächst einmal der Abbruch der diplomatischen Beziehungen von Saudi-Arabien und einigen anderen regionalen Großmächten, darunter Ägypten, und die Entziehung Katars Möglichkeiten um Boden- und Lufttransporte durch oder über das Territorium von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten darunter Ägypten durchführen zu können geschah plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung. Nach außen hin gab es keinen Streit den man zwischen Katar und seinen Nachbarn verfolgen konnte und es kam letzte Zeit auch zu keinen provokativen politischen Schritten. Das deutet darauf hin das dies ein von Saudi-Arabien und dessen Partnern geplanter Schritt war.

Während die Rolle der USA in der Krise immer noch zweideutig ist, ist es extrem unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien ohne Koordination mit den USA solch drastische Maßnahmen unternommen hätte, zumal diese Aktion buchstäblich fast gleichzeitig mit dem sehr öffentlichen Besuch von Präsident Trump in Saudi-Arabien stattfindet. Während er sich anfangs zurück hielt, verfasste Präsident Trump schließlich auf seinem Twitter-Konto Texte um die Schritte Saudi-Arabiens gegen Katar zu unterstützten, und das, obwohl die USA in diesem Land nach wie vor militärisch stark Präsent sind.

