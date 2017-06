Israel: ein Staat der Verleugnung

von Gershon Shafir – http://www.tlaxcala-int.org

Die israelische Regierung hat die Besatzung in einen „dauerhaft-vorübergehenden“ Zustand gestaltet und machte eine Politik der Verleugnung zu einer ihrer Ecksteine.

Die militärische Besatzung ist ein seltenes Phänomen in der heutigen Welt. Eine halb-hundertjährige Besatzung wie Israels Kontrolle der 1967 eroberten palästinensischen Gebiete ist sogar noch seltener. Sich ernsthaft mit ihrer Dynamik und ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen, ist auf Grund der Tatsache sogar schwieriger, dass im vergangenen halben Jahrhundert Israel nicht nur Siedlungen, sondern auch einen dreistöckigen Palast der Verleugnung gebaut hat. Israel ist jetzt eine offizielle Residenz der Besatzungs-Verleugnung. Der anschaulichste Nachweis der grotesken Natur dieses Verleugnungspalastes ist , dass sich jedes seiner Stockwerke in verschiedenen imaginären Zeitzonen befindet.

In der Öffentlichkeit beschreiben die israelischen Regierungen das Westjordanland und Ostjerusalem als umstrittene anstatt als besetzte Gebiete. Doch im ersten Stockwerk des Palastes rechtfertigen sie die Folgen der Besatzung nach dem Bereich des humanitären Völkerrechts, der kriegerische militärische Besatzungen regelt. Eine wichtige Auflage dieses Gesetzes ist, dass die Besatzung vorübergehend sei und ein zuvorkommender israelischer Oberster Gerichtshof hat explizit viele seiner Entscheidungen auf diese Prämisse basiert.

Doch kann eine 50-Jahre lange Besatzung als vorübergehend angesehen werden? Nach der „Shamgar-Doktrin“ – die ich nach dem Militär-Generalanwalt während des Sechstagekrieges von 1967 und Präsidenten des Obersten Gerichtshofs in den 80ern nenne –„in Erwartung einer alternativen politischen oder militärischen Lösung, könnte dieses System der Regierung von einem legalen Gesichtspunkt endlos fortfahren“. Innerhalb des Palastes ist die Besatzung dauerhaft vorübergehend.

Der zweite Stock des Verleugnungspalastes beherbergt die israelische Fixierung auf Land, während gleichzeitig der politische Ausdruck palästinensischer nationaler Identität verweigert wird. Besatzungen werden von vielen kleineren und größeren Verleugnungen zerrissen, aber letztendlich ist es die Geschichte eines verleugneten Volkes. Unendlich verlängerte Kontrolle über ein anderes Volk, ohne dies in das Gemeinwesen, entsprechend den Bürgerschaftsrechten, einzubinden, war einmal Standardpraxis in Kolonien und Protektoraten. Aber diese Zeit ist vorbei.

Die Realität zu verleugnen, erfordert das Einfrieren der historischen Zeit vor der erfolgreichen Dekolonisierungsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die zur Flutwelle der Unabhängigkeiten in Asien und Afrika führte. Das Projekt der israelischen Dauerbesatzung ist ein Rückschritt, Kolonialismus unter einem neuen Namen. Es schreibt das palästinensische Volk aus der Geschichte Palästinas weg, während umgekehrt die Palästinenser Israel als einen Staat des jüdischen Volkes anerkennen müssen. Es stellt auch den palästinensischen Widerstand als unerklärlich und pathologisch dar.

In der dritten Etage hat die die extensive Siedlungsaktivität die Besatzung angeblich irreversibel und einen palästinensischen Staat unmöglich gemacht. Viele Kritiker der Besatzung teilen diese Illusion. Tatsächlich wird der israelischen Kolonisierung mit der Zeit der Dampf ausgehen.

Der ursprüngliche Likud-Siedlungsplan von 1981, beabsichtigte, dass 2010, 1,3 Millionen Juden neben 1,8 Millionen Arabern im Westjordanland leben würden. Und Mitte 2016 unter fast drei Millionen Westjordanland-Palästinensern lebten 405 158 jüdische Siedler in 126 Siedlungen, und machten 13,8% der Bevölkerung in der Region aus. Palästinenser bewahren eine vernichtende demographische Dominanz.

Noch bemerkenswerter, nach Shaul Arielis Berechnung, ist die jährliche Wachstumsrate der Siedlerbevölkerung; sie zeigt eine langfristige Abnahme von über 10% in den 1990ern auf 5.3% 2009 und auf 3,9% 2016. Am vernichtendsten ist, dass 80% des Wachstums der jüdischen Bevölkerung im Westjordanland vom natürlichen Wachstum kommt, seitdem die Israelis von jenseits der Grünen Linie wegbleiben und die Hälfte dieser Geburten in nur zwei Haredi-Städten geschieht: Beitar Ilit und Modiin Ilit.

Der geographische und wirtschaftliche Einfluss der israelischen Kolonisierung bleibt ebenso begrenzt. Die bebauten Gebiete der Siedlungen sind 2% des Westjordanlands. Die meisten Siedler pendeln zu ihrer Arbeit nach Israel. Viele sind in aufgeblasenen, Bildungs-, Sicherheits- und Dienstjobs in ihren Siedlungen beschäftigt. Die paar Hundert, die sich mit der Landwirtschaft befassen, beschäftigen Palästinenser, die die Arbeit tatsächlich tun.

Die Ausnahmen sind die Siedlungen, die rund um Ostjerusalem liegen und drei Siedlungsblöcke. Die Mehrheit der israelischen Siedler leben in den Blöcken Gush Etzion, Givar Zeev und Modiin Ilit entlang der Grünen Linie, die das Thema von fortgeschrittenen Landaustausch-Gesprächen während der Olmert-Abbas-Verhandlungen waren. Die Entfernung von 27 000 Siedler-Haushalten (einschließlich der Stadt Ariel) würden einen 4%-Austausch ermöglichen und Israel erlauben, diese Blöcke zu behalten – als Teil der territorialen Teilung, die den Staat Palästina schaffen würde.

Die religiös-zionistische Gemeinschaft ist heute weniger einig als ihr Image suggeriert. Während die religiös-zionistischen Siedler – über ein Viertel der gesamten Siedlerbevölkerung – leicht einen Pulk von Unterstützern mobilisieren können, die gegen die gelegentliche Vertreibung von individuellen Siedlungen oder Stadtteilen opponieren, ihre religiöse Kohorte (wie es vom israelischen Soziologen Nissim Leon gezeigt wurde) mobilisierte nicht massenhaft, um die Evakuierung von Gush-Kativ in Gaza zu stoppen helfen. Sie blieben wegen Verpflichtung gegenüber Mamlachtiyut (nationales Interesse) fern und weil solche Opposition ihren hart verdienten sozialen Status und ihre Mobilität gefährden würde.

Zuletzt lebten von den 4,219,884 Israelis, die im März 2015 bei den nationalen Wahlen abstimmten, nur 1,9% in Siedlungen außerhalb der Siedlungsblöcke (einschließlich Ariel). Im Ganzen haben nur 81 381 gewählt; von diesen waren nur 48 861 für die Parteien Jüdisches Heim und Likud, die voll engagiert sind, die Kolonisierung außerhalb der Siedlungsblöcke fortzusetzen.

Kurz gesagt: das Siedlungsprojekt hat weder die Bedingungen für den Anschluss des Westjordanlands an Israel geschaffen noch ihn unvermeidbar gemacht. Die Zeit begünstigt nicht Israels Kolonisierung, weil ihr demographischer Fußabdruck zu klein ist. Meine Machbarkeitsanalyse führt zu der Schlussfolgerung, dass der Terminus „unumkehrbar“ zurückgewiesen werden muss, während die verbleibenden Hindernisse für eine territoriale Teilung eindrucksvoll, aber nicht unüberwindbar sind. Die Hindernisse für die Evakuierung der Siedler sind politisch, nicht geographisch.

Am 50. Jahrestag der Besatzung, demonstrieren die auffällige Unwirklichkeit der anhaltenden Vorläufigkeit und der historische Anachronismus, zusammen mit dem Hinhalten die Kolonisierung, dass der Palast der Verleugnung unbewohnbar ist.

