EIN ANFALL VON VERGESSLICHKEIT BEIM WDR ?

von Anton Holberg

Der Beispiele gibt es zweifellos unendliche, aber schon deswegen habe ich mir weitgehend abgewöhnt Nachrichten udgl. bei den ARD-Sendern zu verfolgen. Nun bin ich aber am 7.6. zufällig doch auf einer Sendung hängen geblieben. Ihr kennt ja alle den Begriff „Lügenpresse“, der alleine schon deshalb von guten Demokraten mit Abscheu zurückgewiesen wird, weil er aus dem rechtspopulistischen Lager, um nicht zu sagen, dem rechtsradikalen Lager, stammt. Nun ist es natürlich unzweifelhaft so, dass man in unseren Medien inclusiv der sogenannten Main-Stream-Medien/Leitmedien (MSM) von der Art des „Spiegel“, der „Zeit“, FAZ etc. etc. Vieles findet, was wahr und aufklärend ist. Dennoch gibt es aber nicht nur unvermeidlich „Irrtümer“, sondern auch – je nach Bedeutung des Frage für die herrschende Ordnung – eindeutige Lügen und gezielte Auslassungen (deshalb die Erfindung des Begriffs „Lückenpresse“), die der ideologischen Einflussnahme im Interesse des Staates, d.h. der politischen Organisation der herrschenden ökonomischen Kräfte, dienen. Auf ein solches Beispiel bin ich wie gesagt gestern bei unserem „Reichsfernsehen“, nämlich dem WDR, gestoßen: Dort gab es im Zusammenhang mit den jüngsten Terroranschlägen in Großbritannien um 18:55h einen Bericht über Libyen. Die jüngere Geschichte dieses Landes wurde dort in aller Einfachheit wie folgt dargestellt: Arabischer Frühling- protestierende Massen – Massaker durch die bewaffneten Kräfte des Qadhafi-Regimes – Sturz des Regimes und Tötung Qadhafis – Zerfall des Staates („Failed State“) – Einnistung jihadistischer Kräfte in Gestalt des IS.

Fällt Euch auf, was hier fehlt?

Überhaupt nicht erwähnt wird die Tatsache, dass das libysche Regime unter Qadhafi nicht etwa durch die aufständischen Massen (unter denen übriges von Anfang an eine Menge jihadistisch gesonnener und – auch vom arabischen Ausland – bewaffneter Kräfte waren) gestürzt worden ist, sondern durch Luftangriffe verschiedener NATO-Länder darunter ausschlaggebend der USA (weshalb die damalige Außenministerin Hillary Clinton sich dabei filmen ließ wie sie sich vor Freude auf die Schenkel schlug und mit breitem Lachen sagte. „We came, saw and he (Qadhafi) died“). Wenngleich die Behauptung, dass Qadhafi einen „Völkermord“ im aufständischen Osten Libyens vorbereitet habe, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nur eine der üblichen Lügen der Kriegspropaganda war, geht es mir nicht darum, Qadhafi zu verteidigen. Er war zweifellos ein Diktator, der durch seine Politik innerhalb und außerhalb Libyens einiges Blut an den Fingern hatte. Dass Libyen unter ihm der wohlhabendste Staat Afrikas war mit freier Gesundheitsfürsorge, freier Schulbildung etc. ist begrüßenswert, aber auch nicht unbedingt eine riesige Leistung, wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein größteteils aus Wüste bestehendes und deshalb bevölkerungsarmes Land mit riesigen Erdölvorkommen handelt. Aber es ist eine Tatsache, dass den NATO-Bombardements nicht nur eine große Zahl libyscher Zivilisten zum Opfer gefallen sind, sondern eben auch ein funktionierender Staat, und dass das mit dazu geführt hat, dass Massen von Waffen der libyschen Streitkräfte in die Hände der verschiedensten Banden gefallen sind, die seitdem in verschiedenen afrikanischen Nachbarländern aber z.B. nicht zuletzt auch in Syrien Chaos verbreiten. Der WDR 3 erkennt das Chaos an, tut aber so, als sei es vom Himmel gefallen. „Wir“ haben es – nicht alleine, aber doch wesentlich – produziert – ob wissent- und willentlich, oder einfach aus Dummheit sei dahingestellt. Und ich möchte auch kein Urteil darüber abgeben, was von Beidem besser wäre. Wie auch immer: hier haben wir einen der vielen krassen Fälle von „Lügen-Medien“ vor uns

