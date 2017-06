Palästinenser zu hinrichten, ist israelische Politik

von Maureen Clare Murphy – http://www.tlaxcala-int.org

Bis heute kann niemand leugnen, dass außergerichtliches Hinrichten von Palästinensern, die keine unmittelbare tödliche Bedrohung darstellen, israelische Politik ist.

Keiner der 100 US-Senatoren, die einen schändlichen Brief an die UN unterzeichneten, in dem sie Bemühungen anprangern, Israel für seine Menschenrechtsverletzungen vor den UN zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie den israelischen Diskurs nachplappern und behaupten, dass der Staat unfair ausgesucht wurde, während sie die Finanzierung durch die US-Regierung der militärische Besatzung seit fast 50 Jahren überhaupt nicht erwähnen .

Auch nicht die Israel Lobby-Gruppen in den USA, die sich darüber ärgern, dass der letzte israelische Schritt zur Legalisierung der Staatsdiskriminierung gegen die einheimischen palästinensischen Bürger es schwieriger machen wird, Israel als liberale Demokratie zu verkaufen.

Auch nicht die Staatsanwälte, die dabei sind, Israels Kriegsverbrechen am Internationalen Gerichtshof zu prüfen .

Da gibt es keine Leugnung dieser Politik der Hinrichtung – schon lange für die Palästinenser und die Menschenrechtsbeobachter offensichtlich und vom Chef der Sicherheit einer Siedlung vor einem israelischen Gericht bestätigt – nachdem Polizisten in einem Video gezeigt wurden, die vor einer Menge von Fünftklässlern in der Stadt von Ramat HaSharon demonstrierten, wie ein Töten zu bekräftigen sei.

Das Video, das von einem beim Vorfall anwesenden Verwandten aufgenommen und auf Facebook geladen wurde, zeigte vier Offiziere, die auf zwei Motorädern fuhren und einen Offizier, der ein Fahrrad fuhr, während der andere vom Rücksitz auf einen Scheinangreifer schoss, der zu Boden fiel.

Die Offiziere, die vom Fahrrade absteigen, schießen mehrmals auf den am Bodenliegenden Angreifer. Bald schließen sich ihnen die Offiziere an, die die Motorräder fahren, an, die auch auf den am Boden liegenden Mann schießen. Die vier Offiziere schießen weiter, als sie sich den Schein-Angreifer nähern, der wie in vielen Videos von realen Hinrichtungen von Palästinensern, kein Lebenszeichen mehr von sich gibt.

Die reale Ermordung eines Mädchens

Die Hinrichtungsdemonstration wurde während eines Tages der „Beziehungen Polizei-Bevölkerung“ am Montag gemacht, einen Tag nach der realen Umsetzung dieser Politik, die ein 16-jähriges palästinensisches Mädchen, das nur wenige Jahre älter als die Schulkinder in Ramat HaSharon war, tot auf dem Boden ließ.

Bei diesem Vorfall näherte sich Fatima Hjeiji einer Polizeisperre aus Metall nahe dem Damaskus-Tor zu Jerusalems Altstadt.

Nach der Menschenrechtsgruppe B’tselem, „hielt Hjeiji an, stand und schwang ein Messer vor fünf israelischen Polizisten und Grenzpolizisten, die auf der anderen Seite der Sperre standen . Die Offiziere schossen tödlich auf sie“.

Sie stand mehrere Meter von den bewaffneten Offizieren, die Schutzkleidung trugen – das Mädchen „stellte keine Gefahr für sie“. Man hätte sie überwältigen können ohne Anwendung von tödlicher Gewalt, sagte B’tselem, das hinzufügt“, dass „Offiziere wenigsten zehn Kugeln auf sie geschossen haben, von denen eine ein in der Nähe stehendes Taxi traf“.

Der Jerusalemer Polizeikommandant verteidigte seine Leute gegenüber B’tselem und sagte, dass „jeder, der versucht Zivilisten und Polizei-Offiziere anzugreifen, eine entschlossene Sofortreaktion erhalten“.

Solch eine „Antwort“ erhielt vor ein paar Wochen Siham al-Nimir, 49 Jahre: sie wurde getötet nachdem sie ein Messer vor Offizieren geschwenkt hatte, die hinter einer Sperre am selben Ort, wo auch Hjeiji getroffen wurde. Al-Nimir, deren Sohn ohne Rechtfertigung von der Polizei vor ein paar Monaten und unter schwerem psychischen Druck an diesem Tag, an dem sie getötet wurde, schrie sie die Offiziere an: „Ihr habt meinen Sohn getötet“. Sie wurde in die Brust und die Hüfte geschossen.

Einem Bericht zufolge litt ein Israeli an emotionalen Stress und rechnete anscheinend mit solch einer „Antwort“, als er versuchte Selbstmord zu begehen und von einem zivilen Sicherheitswächter getötet wurde, der ihn letzte Woche vermutlich für einen Palästinenser an einem Kontrollpunkt in Jerusalem hielt.

Bei allen drei Morden – den des 19-jährigen Israeli, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, die trauernde Mutter Siham al-Nimir und Fatima Hjeiji – wurde kein Polizist verletzt.

Getötete Kinder

Hjeiji ist das siebte palästinensische Kind, das von israelischen Soldaten allein in diesem Jahr getötet wurde – nach Berichten von Defense for Children International– Palästina.

Im letzten Jahr wurden 35 palästinensische Kinder von israelischen Soldaten, Polizisten und bewaffneten Zivilisten getötet, etwa ein Drittel aller palästinensischen Todesopfer durch israelische Kräfte im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen 2016. Die meisten dieser Kinder wurden im Lauf von Attacken oder versuchten Angriffen, hauptsächlich von Soldaten an Kontrollpunkten im Westjordanland getötet. Es war das tödlichste Jahr für die palästinensischen Kinder im Westjordanland in mehr als einem Jahrzehnt.

In der Mehrheit jener angeblichen Angriffe, die ein palästinensisches Kind tot ließen, wurde kein israelischer Zivilist oder Soldat verletzt. In einigen Fällen wurden laut Berichten Soldaten nur leicht verletzt.

B’tselem meint seinerseits, dass hohe Beamten der israelischen Regierung und des militärischen Kommandos verantwortlich für diese Schießpolitik gemacht werden sollten, die schwerwiegende Missachtung für das Leben der Palästinenser zeigt.

Die Menschenrechtsgruppen legen die Schuld nicht auf die israelischen Streitkräfte, sondern auch auf ihre politische Führung, „ deren öffentliche Erklärungen es klar machten, dass jeder Palästinenser, der Israelis angreift -oder verdächtigt wird, es zu versuchen – getötet werden sollte“.

Tausende von Palästinensern sind während der fünfzig Jahre militärischer Besatzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens getötet worden. In nur wenigen Fällen sind einzelne niederrangige Soldaten für ihre Taten bestraft worden.

Wie B’tselem feststellt, „muss es einen Preis für die kontinuerliche militärische Kontrolle eines anderen Volkes geben, während man grundlegende moralische Werte und das Völkerrecht missachtet“.

Dieser Preis, von außerhalb auf Israel gesetzt, heißt Sanktionen von der UNO, Beurteilung von Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof, Kultur- und Sportboykott des Landes.

Für diejenigen, die durch das routinemäßige Töten von Palästinensern auf den Straßen entsetzt sind, bedeutet dies, Israels Kumpane zur Rechenschaft zu ziehen.

Danke Tlaxcala

Übersetzt von Ellen Rohlfs اِلِن رُلفس – Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي

Quelle: https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/executing-palestinians-israeli-policy

Erscheinungsdatum des Originalartikels: 10/05/2017

Artikel in Tlaxcala veröffentlicht: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=20551



Advertisements