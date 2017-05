Nordkorea pfeift auf US-Drohungen: Kim Jong-un begutachtet persönlich weiteren Raketentest

Laut japanischen Militärangaben handelte es sich um eine Rakete des Typs „Scud“. Japan behauptet zudem, dass die Rakete in seiner Wirtschaftszone im Japanischen Meer gelandet sei und zeigt sich deshalb besonders erzürnt. Russlands stellvertretender Außenminister Titow erklärte, dass Russland ebenfalls den erneuten Raketenstart verurteilen würde, aber mahnte zeitgleich die Kollegen zur Zurückhaltung.

Kim Jong-un soll laut der staatlichen Nachrichtenagentur Nordkoreas das neuartige Flugabwehr-Waffensystem sehr gelobt haben.

„Die Fähigkeit, Ziele zu erkennen und zu verfolgen wurde erheblich verbessert. Einige Mängel, die letztes Jahr zum Vorschein kamen, konnten erfolgreich und komplett beseitigt werden. Dieses Waffensystem, dessen Betriebsfähigkeit gründlich überprüft wurde, sollte in Massen produziert und im ganzen Land und auch in Wäldern eingesetzt werden. So werden wir den wilden Traum des Feindes vollständig verderben, seinen Traum von Luftüberlegenheit, von Lufthoheit und allmächtiger Waffengewalt.“