Trump verbeugt sich vor den Globalisierern und kapituliert vor den Strippenziehern

von Larry Chin

Mit der Niederschrift der Trump-Rede in Riad

Mit seiner Verbeugung und seinem Kriechen vor dem Saudischen Königshaus, dem sich allmächtig fühlenden israelischen Regime und der Israel-Lobby, die Washington kontrolliert, hat Präsident Donald Trump erneut demonstriert, dass er eine Marionette der Globalisierer, des Tiefen Staates (der Rüstungsindustrie und der Geheimdienste der USA) und des international agierenden kriminellen politischen Establishments ist.

Mit der Unterzeichnung des größten Waffendeals der US-Geschichte [weitere Informationen dazu s. unter http://www.globalresearch.ca/trump-signs-single-largest-arms-deal-in-us-history-with-saudi-arabia-worth-350-billion/5591313 ], den Trump mit Saudi-Arabien vereinbart hat, „können sowohl die Neokonservativen in Washington als auch der wirklich allmächtige militärisch-industrielle Komplex der USA (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4risch-industrieller_Komplex ) einen beispiellosen Sieg verbuchen“. Das Waffengeschäft ist auch ein Triumph für die CIA und ihr internationales Netzwerk aus Terrororga-

nisationen wie dem ISIS und der Al-Qaida. Es wirkt wie eine gewaltige Dopingspritze, denn es erhöht ja nicht nur den jetzt schon unermesslichen Gewinn der Rüstungsindustrie, gleichzeitig fließt auch mehr Geld in das explodierende Budget des Pentagons und in die bodenlose schwarze Kasse der CIA.

Dieses Waffengeschäft ist auch die „Garantie“ dafür, dass der laufende kriminelle angloamerikanische Krieg gegen den Terror – die Umsetzung des von Bush, Obama und Frau Clinton verfolgten Planes zur Erringung der US-Weltherrschaft – nicht nur fortgesetzt, sondern sogar noch eskaliert wird: Trump hält nicht nur an dem Regimewechsel in Syrien fest, er schreckt offensichtlich auch nicht vor einem bewaffneten Konflikt mit dem Iran zurück.

Trump hat damit auch die weitere Finanzierung des Terrorismus (durch Saudi Arabien u.a.) gesichert – einschließlich künftiger, von der CIA und dem Tiefen Staat veranlasster Angriffe auf Ziele in den USA – denn seine sinnlosen Tiraden über die „Bekämpfung des Terrorismus“ waren doch nur heiße Luft. Seine Ausführungen haben sich angehört, wie die Belehrung einer Versammlung belustigter Mafia-Paten über die Gefahren des Verbrechens, die gleichzeitig völlig unbeeindruckt Milliarden Schutzgeld einkassieren. Trump wird sich in Israel genau so verhalten, denn (sein Schwiegersohn) Jared Kushner ist nicht nur Netanjahu, sondern auch den Interessen Israels verpflichtet und wird sicher noch manchen Deal zugunsten Tel Avivs einfädeln.

Lee Stranahan (s. https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Stranahan ) gehört zu den Journalisten, die durch Trumps 180 Grad Kehrtwende und seine totale Abkehr von Zielen, die er noch im Wahlkampf verkündet hat, alarmiert wurden [s. https://www.youtube.com/watch?v=ogaAjIPhSg8 ]:

„In der Vergangenheit hat sich POTUS (der Präsident der Vereinigten Staaten) zu.

Saudi-Arabien ganz anders geäußert. Seine 180 Grad Kehrtwende ist sehr verstörend.

Früher hat er dazu geschrieben: … Dieser Staat ist der wichtigste Geldgeber der Terro-

risten. Saudi-Arabien leitet unsere Öldollars, also eigentlich unser Geld, direkt an die

Terroristen weiter, die unsere Leute umbringen, während sich die Saudis auf unseren

Schutz verlassen.“ [s. https://twitter.com/stranahan/status/866333945226571777 ]

Auch die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard hielt Trump frühere Twitter-Botschaften vor [s. https://twitter.com/TulsiGabbard?lang=en ]:

„Heute weigert sich Trump, zur Kenntnis zu nehmen, dass Saudi-Arabien der größte

Förderer des Terrors und der wahhabitischen (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Wahhabi-

ten) und salafistischen (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Salafismus ) Ideologie ist, auf

die sich Al-Qaida und der ISIS berufen.

Der Glaube, die Saudis würden jetzt plötzlich diese Terroristen bekämpfen, ist eine Far-

ce; die Saudis exportieren doch die wahhbitisch-salafistische Ideologie der Dschihadis-

ten, die Terrororganisationen wie Al-Qaida und den ISIS befeuert.“

Sogar die überzeugtesten Anhänger Trumps sind verwirrt. Roger Stone hat gepostet, die Verbeugung Trumps vor den Saudis mache ihn krank [s. https://twitter.com/RogerJStone-Jr/status/866374810783408130 ]:

„Ich unterstütze unseren Präsidenten, aber es stört mich, dass er die Leute umarmt,

welche die 9/11-Anschläge auf die USA finanziert haben.“

Auch Alex Jones [ https://twitter.com/RealAlexJones/status/866300993163710464 ] ist verstört:

„Das saudische Königshaus finanziert doch den Terror und sollte damit aufhören. Dass

Trump sie gewähren lässt, macht mich stinksauer.“

Die ganze Reise war eine Kapitulation

Der Unsinn, den Trump auf dieser Reise verzapft hat, belegt doch, dass er nicht mehr Herr seiner Handlungen ist. Nach Aussage von Mike Cernovich [s. https://medium.com/@Cernovich/trump-has-major-trip-to-saudi-arabia-planned-leading-to-internal-strife-among-supporters-cf6b7df40f28 ] wurde Trump von den Globalisierern, die das Weiße Haus und seine Außenpolitik kontrollieren, zu dieser Reise gezwungen – von seinem Nationalen Sicherheitsberater H. R. McMaster (s. https://de.wikipedia.org/wiki/H._R._McMaster ), dessen Stellvertreterin Dina Habib Powell [weitere Infos dazu unter https://twitter.com/stra-

nahan/status/850354684938391553?lang=en ] und seinem Ersten Wirtschaftsberater Gary Cohn [s. https://twitter.com/stranahan/status/855084583011753984 ].

Diese neokonservativen Lobbyisten Saudi-Arabiens haben das Weiße Haus erobert [s. http://www.roguemoney.net/2017/04/24/dina-powell-h-r-mcmaster-and-the-neoconsaudilobby-co-opting-team-trump/ ] – gemeinsam mit Jared Kushner [s. http://www.zerohedge.com/news/2017-04-06/lee-stranahan-ideological-coup-kushner-linked-goldman-globalists-destroying-trump-wh ] und Ivanka Trump [s. http://thepopulist.us/2017/04/disloyal-ivanka-trump-partied-with-trump-haters-prior-to-election/ ], die von Dina Habib Powell beraten wird [s. http://washingtonfeed.com/shocking-trump-just-caught-white-house-muslim-advi-

ser-in-coup-attempt.html ]. Sie haben einen internen Staatsstreich durchgeführt; Trump hat ihn zugelassen und damit politischen Selbstmord begangen, ohne es zu merken und sich dagegen zu wehren.

Der Deal mit Waffen und Nuklear-Technologie wurde nach Aussage von Cernovich von Trumps Nationalem Sicherheitsberater McMaster eingefädelt [s. dazu auch https://medium.com/@Cernovich/saudi-arabia-to-obtain-arms-nuclear-technology-in-mcmaster-orchestrated-deal-3b3d2897a532 ] und soll die Saudis in einen Bodenkrieg mit Syrien treiben.

Frau Powell steht Huma Abedin, einer Vertrauten Hillary Clintons (weitere Infos dazu unter https://de.wikipedia.org/wiki/Huma_Abedin ), die Kontakte zur Muslimbruderschaft hat, und Obamas früherer Beraterin Valerie Jarrett (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Valerie_Jarrett nahe, die Trump aus dem Präsidentenamt entfernen wollen. McMaster und Frau Powell werden verdächtigt, die Washington Post und die New York Times mit Storys zu versorgen, die Trump schaden.

Nach seiner außenpolitischen Kapitulation und der Ernennung des neokonservativen Bush-Vertrauten und 9/11-Vertuschers Robert Mueller [weitere Infos dazu unter http://phibetaiota.net/2017/05/mongoose-robert-mueller-the-neo-con-who-covered-up-for-dick-che-ney-on-911-now-assigned-to-execute-donald-trump/ ] zum Sonderermittler, der Trumps Kontakte zu Russland aufklären soll, und der sich abzeichnenden Ernennung des Trump-Feindes Joe Lieberman zum Direktor des FBI, scheint das Ende der Präsidentschaft Trumps bereits sehr nahe zu sein.

Unter https://www.youtube.com/watch?v=McRUrljoIn0 ist ein Video der Rede Trumps in Riad aufzurufen.

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. Weitere Artikel von ihm sind aufzurufen über http://www.globalresearch.ca/author/larry-chin.)

Es folgt die Übersetzung der Trump-Rede in Riad, die der Amerika Dienst am 21.05.17 veröffentlicht hat

https://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/2017/05/21/botschaft-der-freundschaft-und-hoffnung/#more-12606

Vielen Dank.

Ich danke König Salman für seine bemerkenswerten Worte und dem wunderbaren König-

reich Saudi-Arabien für die Ausrichtung des heutigen Gipfels. Es ist eine Ehre, von so

liebenswürdigen Gastgebern empfangen zu werden. Ich habe schon viel über Ihr herrli-

ches Land und seine freundlichen Bürgerinnen und Bürger gehört, aber Worte können der

Pracht dieses bemerkenswerten Ortes und der unglaublichen Gastfreundschaft, die uns

vom Augenblick unserer Ankunft an zuteil wurde, nicht gerecht werden.

Sie haben mich auch im prachtvollen Zuhause von König Abd al-Aziz, dem Gründer des

Königreichs, der Ihr Volk einte, willkommen geheißen. Gemeinsam mit einem anderen ver-

ehrten Staatsmann, dem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, formte König

Abd al-Aziz die dauerhafte Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern. König Sal-

man: Ihr Vater wäre stolz zu sehen, dass Sie sein Vermächtnis fortführen. So wie er das.

erste Kapitel unserer Partnerschaft begonnen hat, beginnen wir jetzt ein neues Kapitel,

das unseren Bürgerinnen und Bürgern dauerhafte Vorteile bringen wird.

Ich möchte nun auch jedem der ehrwürdigen Staats- und Regierungschefs meine zutiefst

empfundene Dankbarkeit aussprechen, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben.

Ihre Anwesenheit ist eine Ehre für uns, und ich überbringe herzliche Grüße aus meinem

Land an die Ihren. Ich weiß, dass sowohl Ihre als auch die Bevölkerung meines Landes

von unserer gemeinsamen Zeit hier profitieren werden.

Ich stehe vor Ihnen als Vertreter des amerikanischen Volkes, um Ihnen eine Botschaft der

Freundschaft und Hoffnung zu überbringen. Deshalb führt mich meine erste Auslandsreise

in das Herz der muslimischen Welt, in das Land, das Hüter der beiden heiligsten Stätten

des islamischen Glaubens ist.

In meiner Amtsantrittsrede vor den Amerikanerinnen und Amerikanern habe ich verspro –

chen, im Streben nach Frieden die ältesten Freundschaften der Vereinigten Staaten zu

festigen und neue Partnerschaften aufzubauen. Ich habe auch versprochen, dass die Ver-

einigten Staaten niemandem ihre Lebensweise aufzwingen werden, sondern im Geiste der

Zusammenarbeit und des Vertrauens anderen die Hand reichen wollen.

Unsere Vorstellung ist eine des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands – in dieser

Region und weltweit.

Wir streben eine Koalition der Nationen an, deren gemeinsames Ziel es ist, den Extremis-

mus auszumerzen und unseren Kindern eine Zukunft der Hoffnung zu bieten, die Gott zu

Ehre gereicht.

Diese historische und beispiellose Zusammenkunft von Staats- und Regierungschefs – die

in der Geschichte unserer Länder einmalig ist –, soll der Welt als Zeichen unserer gemein-

samen Entschlossenheit und unserer Achtung voreinander dienen. Die Staats- und Regie-

rungschefs und die Bürgerinnen und Bürger jedes Landes, das heute hier vertreten ist,

möchte ich wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten engere freundschaftliche,

sicherheitspolitische, kulturelle und handelspolitische Verbindungen aufbauen möchten.

Für die Amerikanerinnen und Amerikaner sind dies aufregende Zeiten. Ein neuer Optimis-

mus durchweht unser Land: In nur wenigen Monaten haben wir beinahe eine Millionen

neue Arbeitsplätze und über drei Billionen US-Dollar Mehrwert geschaffen, die Last von

der amerikanischen Industrie genommen und rekordverdächtige Investitionen in unser Mi-

litär getätigt, das die amerikanische Bevölkerung schützen und die Sicherheit unserer

wunderbaren Freunde und Verbündeten – viele davon sind heute hier anwesend – stärken

wird.

Es gibt noch bessere Neuigkeiten, die ich Ihnen mitteilen darf. Meine Zusammenkünfte

mit König Salman, dem Kronprinzen und dem stellvertretenden Kronprinzen waren von

großer Wärme, gutem Willen und außergewöhnlicher Zusammenarbeit gekennzeichnet.

Gestern haben wir historische Übereinkünfte mit dem Königreich unterzeichnet, das fast

400 Milliarden US-Dollar in unseren beiden Ländern investieren will, um in den Vereinigten

Staaten und Saudi-Arabien viele Tausend Arbeitsplätze zu schaffen.

Dieses bahnbrechende Abkommen beinhaltet einen von Saudi-Arabien finanzierten Kauf

von Rüstungsgütern für die Verteidigung in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar – und wir

werden dafür sorgen, dass unsere saudischen Freunde von den amerikanischen Rüs-

tungsfirmen ein gutes Angebot erhalten. Dank dieses Abkommens wird das saudische Mi-.

litär eine größere Rolle bei Sicherheitseinsätzen übernehmen können.

Wir haben auch mit vielen der heute hier anwesenden Länder Gespräche über die Stär-

kung bestehender und den Aufbau neuer Partnerschaften sowie die Förderung von

Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten und darüber hinaus aufgenommen.

Im Laufe des Tages werden wir erneut Geschichte schreiben, wenn wir das neue Globale

Zentrum für die Bekämpfung extremistischer Ideologie hier an diesem Ort im Herzen der

islamischen Welt eröffnen. Dieses bahnbrechende neue Zentrum steht für die klare Aussa-

ge, dass die mehrheitlich muslimischen Länder die Führung bei der Bekämpfung der Radi-

kalisierung übernehmen müssen. In diesem Zusammenhang möchte ich König Salman

unsere Dankbarkeit für diesen klaren Beweis an Führungsstärke aussprechen.

Ich hatte bereits das Vergnügen, einige der heute hier anwesenden Staats- und Regie –

rungschefs im Weißen Haus begrüßen zu dürfen und freue mich darauf, mit Ihnen allen

zusammenzuarbeiten.

Die Vereinigten Staaten sind ein souveräner Staat, und unsere oberste Priorität wird im-

mer die Sicherheit und der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger sein. Wir sind nicht

hier, um Ihnen einen Vortrag zu halten, wir wollen anderen nicht vorschreiben, wie sie zu

leben haben, wer sie sein oder wie sie beten sollen. Stattdessen bieten wir unsere Part-

nerschaft an, basierend auf gemeinsamen Interessen und Werten, um eine bessere

Zukunft für uns alle zu gestalten.

Hier auf diesem Gipfel werden wir über viele gemeinsame Interessen sprechen. Vor allem

aber müssen wir geeint das eine Ziel verfolgen, das über allen anderen Überlegungen

steht. Bei diesem Ziel geht es darum, die größte Prüfung der Geschichte zu bestehen: den

Extremismus zu besiegen und die Kräfte des Terrorismus zu bezwingen.

Junge muslimische Mädchen und Jungen sollten frei von Angst, Gewalt und Hass auf-

wachsen können.

Und junge muslimische Frauen und Männer sollten die Chance haben, für sich und ihre

Mitbürger ein neues Zeitalter des Wohlstands aufzubauen.

Mit Gottes Hilfe wird dieser Gipfel für diejenigen den Anfang vom Ende bedeuten, die Ter-

ror säen und sein abscheuliches Credo verbreiten. Gleichzeitig beten wir, dass diese be-

sondere Zusammenkunft einst als der Beginn des Friedens im Nahen Osten – und viel-

leicht sogar auf der ganzen Welt – in Erinnerung bleiben wird.

Aber diese Zukunft erreichen wir nur, wenn wir den Terrorismus und die Ideologie, die ihn

anheizt, besiegen.

Nur wenige Länder sind von seiner Gewalt verschont geblieben.

Die Vereinigten Staaten sind wiederholt Ziel barbarischer Angriffe geworden – von den

Gräueltaten des 11. Septembers über den Bombenanschlag in Boston bis hin zu den

schrecklichen Morden in San Bernardino und Orlando.

Auch die Länder Europas haben unaussprechliches Grauen erlebt. Ebenso wie die Länder

Afrikas und sogar Südamerikas. Indien, Russland, China und Australien zählen ebenfalls

zu den Opfern.

Aber in schieren Zahlen gemessen, wurde der tödlichste Tribut von den unschuldigen.

Menschen aus den arabischen und muslimischen und den Ländern im Nahen Osten gefor-

dert. Sie sind die Hauptleidtragenden der Anschläge und der Zerstörung infolge dieser

Welle fanatischer Gewalt.

Einigen Schätzungen zufolge sind 95 Prozent der Opfer von Terrorismus selbst Muslime.

Wir stehen in dieser Region jetzt vor einer humanitären und sicherheitspolitischen Kata-

strophe, die sich auf der ganze Welt ausbreitet. Es ist eine Tragödie epischen Ausmaßes.

Keine Beschreibung des Leids und der Verdorbenheit kann auch nur ansatzweise das vol –

le Ausmaß erfassen.

Der wahre Tribut, den die IS-Terrormiliz, Al Kaida, Hisbollah, Hamas und so viele andere

fordern, kann nicht nur an der Zahl der Toten gemessen werden. Sie muss auch an den

Generationen gemessen werden, deren Träume sich in Nichts aufgelöst haben.

Der Nahe Osten ist reich an natürlicher Schönheit, lebendiger Kultur und einer gewaltigen

Zahl historischer Schätze. Er sollte zunehmend zu einem der großen globalen Zentren für

Handel und Chancen werden.

Aus dieser Region sollte man nicht fliehen, sie sollte Neuankömmlinge anlocken.

Saudi-Arabien ist Heimat einer der heiligsten Stätten einer der großen Weltreligionen. Je-

des Jahr kommen Millionen Muslime aus der gesamten Welt zum Hadsch nach Saudi-Ara-

bien. Zusätzlich zu den antiken Wundern gibt es in diesem Land auch moderne Wunder,

darunter die emporstrebenden architektonischen Errungenschaften.

Ägypten war schon Tausende Jahre vor anderen Ländern ein blühendes Zentrum des Ler-

nens und der Errungenschaften. Die Wunder von Gizeh, Luxor und Alexandria sind stolze

Denkmäler dieses uralten Erbes.

Auf der ganzen Welt träumen Menschen davon, die Ruinen von Petra in Jordanien zu be –

suchen. Der Irak war die Wiege der Menschheit und ist ein Land natürlicher Schönheit. Die

Vereinigten Arabischen Emirate haben mit Glas und Stahl unglaubliche Höhen erreicht

und Erde und Wasser in spektakuläre Kunstwerke verwandelt.

Die gesamte Region liegt im Zentrum der großen Schifffahrtsrouten des Suezkanals, des

Roten Meeres und der Straße von Hormus.

Nie war das Potenzial dieser Region größer. 65 Prozent der Bevölkerung ist jünger als 30

Jahre. Wie alle jungen Männer und Frauen wollen sie eine großartige Zukunft aufbauen,

an großen nationalen Projekten mitarbeiten und für sich und ihre Familien einen Ort fin-

den, den sie Heimat nennen können.

Aber dieses ungenutzte Potenzial, dieser sagenhafte Grund für Optimismus, wird von Blut-

vergießen und Terror eingeschränkt. Es kann keine Koexistenz mit dieser Gewalt geben.

Sie kann weder toleriert, noch akzeptiert, entschuldigt oder ignoriert werden.

Jedes Mal, wenn ein Terrorist einen Unschuldigen tötet und sich fälschlicherweise auf Gott

beruft, sollte sich jeder gläubige Mensch beleidigt fühlen.

Terroristen beten nicht zu Gott, sie beten den Tod an.

Wenn wir nichts gegen diesen organisierten Terror unternehmen, wissen wir, was gesche-.

hen wird. Der Terrorismus wird sich weiter ausbreiten und Leben zerstören. Friedliche Ge-

sellschaften werden von Gewalt vereinnahmt werden. Und die Zukunft vieler Generationen

wird schmerzlich verschwendet werden.

Wenn wir dieses Morden nicht geschlossen verurteilen, dann werden nicht nur unsere Be-

völkerung und die Geschichte über uns urteilen, sondern Gott selbst.

Dies ist keine Schlacht zwischen unterschiedlichen Religionen, Glaubensrichtungen oder

Kulturen.

Dies ist eine Schlacht zwischen barbarischen Verbrechern, die das menschliche Leben

auslöschen wollen, und anständigen Menschen aller Religionen, die es schützen wollen.

Dies ist ein Krieg zwischen Gut und Böse.

Wenn wir die Szenen der Zerstörung sehen, die der Terror hinterlässt, dann sehen wir

nicht, ob die Ermordeten Juden, Christen, Schiiten oder Sunniten waren. Wenn wir sehen,

wie das Blut von Unschuldigen, das in Strömen vergossen wurde, den uralten Boden

tränkt, dann erkennen wir nicht, welcher Religion, welcher Glaubensrichtung oder wel –

chem Stamm die Opfer angehört haben. Wir erkennen lediglich, dass sie Kinder Gottes

waren, deren Tod eine Beleidigung für alles ist, was uns heilig ist.

Wir können dieses Böse jedoch nur besiegen, wenn die Kräfte des Guten geeint und stark

sind und jeder hier im Raum seinen gerechten Anteil der Last trägt.

Der Terrorismus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Der Weg zum Frieden aber

beginnt genau hier, auf diesem uralten Boden, in diesem heiligen Land.

Die Vereinigten Staaten sind bereit, zur Verfolgung gemeinsamer Interessen und einer ge-

meinsamen Sicherheitspolitik an Ihrer Seite zu stehen.

Die Nationen im Nahen Osten können aber nicht darauf warten, dass die amerikanische

Großmacht diesen Feind für sie zerstört. Die Nationen im Nahen Osten werden sich ent-

scheiden müssen, welche Zukunft sie für sich selbst, für ihre Länder und für ihre Kinder

wünschen.

Es ist die Wahl zwischen zwei Zukunftsszenarien – eine Wahl, die die Vereinigten Staaten

nicht für Sie treffen können.

Eine bessere Zukunft ist nur möglich, wenn Ihre Nationen die Terroristen und Extremisten

vertreiben. Vertreiben Sie die Terroristen. Vertreiben Sie die Terroristen aus den Gebets-

häusern. Vertreiben Sie die Terroristen aus den Gemeinden. Vertreiben Sie die Terroristen

aus dem heiligen Land, vertreiben Sie die Terroristen von dieser Erde.

Die Vereinigten Staaten ihrerseits verpflichten sich, ihre Strategie an neu entstehende Be-

drohungen und Gegebenheiten anzupassen. Wir werden Strategien, die nicht funktionie-

ren, über Bord werfen und neue Vorgehensweisen anwenden, die sich auf Erfahrungen

und Urteilsvermögen stützen. Wir wenden einen von hohen Prinzipien geleiteten Realis-

mus an, der auf gemeinsamen Werten und Interessen fußt.

Unsere Freunde werden unsere Unterstützung niemals infrage stellen, und unsere Feinde

werden niemals an unserer Entschlossenheit zweifeln. Unsere Partnerschaften werden

Sicherheit durch Stabilität fördern, nicht durch radikalen Umbruch. Wir werden Entschei-.

dungen basierend auf praktischen Ergebnissen treffen, nicht aufgrund starrer Ideologie.

Wir werden uns von unseren Erfahrungen leiten lassen, nicht einer starren Denkweise. Wo

auch immer möglich werden wir schrittweise Reformen anstreben, keine plötzlichen Inter-

ventionen.

Wir müssen uns auf die Suche nach Partnern begeben, nicht nach Perfektion, und wir

müssen alle zu unseren Verbündeten machen, die die gleichen Ziele haben wie wir.

Vor allem streben die Vereinigten Staaten nach Frieden – nicht nach Krieg.

Die muslimischen Länder müssen bereit sein, ihren Teil der Last zu tragen, wenn wir den

Terrorismus besiegen und seine gottlose Ideologie in die Vergessenheit verbannen wollen.

Die erste Aufgabe in diesem gemeinsamen Bestreben ist, dass Ihre Nationen den Fußsol-

daten des Bösen kein Gebiet überlassen. Jedes Land in der Region hat die unbedingte

Pflicht sicherzustellen, dass Terroristen auf seinem Boden keinen Unterschlupf finden.

Viele leisten bereits einen beträchtlichen Beitrag zur regionalen Sicherheit: Jordanische Pi-

loten sind wichtige Partner im Kampf gegen die IS-Terrormiliz in Syrien und im Irak. Saudi-

Arabien und ein regionales Bündnis ergreifen umfassende Maßnahmen gegen die Huthi-

Rebellen im Jemen. Die libanesische Armee jagt IS-Terroristen, die versuchen, in ihr Ge-

biet einzudringen. Truppen der Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen unsere

afghanischen Partner. In Mosul unterstützen die amerikanischen Soldatinnen und Sol-

daten die Kurden, Sunniten und Shiiten im Kampf um ihre Heimat. Katar, Standort des

U.S. Central Command, ist ein unerlässlicher strategischer Partner. Unsere langfristigen

Partnerschaften mit Kuwait und Bahrain erhöhen weiterhin die Sicherheit in der Region.

Und mutige afghanische Soldaten bringen im Kampf um ihr Land und gegen die Taliban

und andere enorme Opfer.

Wir müssen den Terrororganisationen nicht nur die Kontrolle über Gebiete und dort leben-

de Menschen streitig machen, sondern sie auch von ihren Finanzquellen abschneiden. Wir

müssen die Finanzierungskanäle schließen, über die die IS-Terrormiliz Öl verkaufen konn-

te, Extremisten ihre Kämpfer bezahlen konnten und die den Terroristen geholfen haben,

Verstärkung einzuschmuggeln.

Ich bin stolz, ankündigen zu können, dass die heute hier versammelten Nationen ein Ab-

kommen unterzeichnen werden, um die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Dem

sogenannten Terrorist Financing Targeting Center, dem die Vereinigten Staaten gemein-

sam mit Saudi-Arabien vorsitzen werden, werden alle Mitglieder des Golf-Kooperationsra-

tes angehören. Das ist ein weiterer historischer Schritt an einem Tag, an den man sich

noch lange erinnern wird.

Ich möchte dem Golf-Kooperationsrat außerdem meine Anerkennung dafür aussprechen,

dass er Geldgeber daran gehindert hat, ihre Länder als Finanzbasis für Terrorismus zu

nutzen und dass er die Hisbollah im vergangenen Jahr zur Terrororganisation erklärt hat.

Saudi-Arabien beteiligt sich seit dieser Woche ebenfalls an Sanktionen gegen einen der

hochrangigsten Anführer der Hisbollah.

Natürlich bleibt noch viel zu tun.

Beispielsweise müssen wir der Krise durch den islamistischen Extremismus sowie den is-

lamistischen Terrorgruppen, die durch ihn inspiriert werden, ernsthaft entgegentreten. Wir

müssen uns gemeinsam gegen die Ermordung unschuldiger Muslime, die Unterdrückung

von Frauen, die Verfolgung von Juden und das Abschlachten von Christen stellen..

Die führenden Religionsvertreter müssen Folgendes uneingeschränkt deutlich machen:

Barbarei bringt keinen Ruhm, die Verehrung des Bösen verleiht keine Würde. Wer den

Pfad des Terrorismus einschlägt, dessen Leben wird leer und kurz sein und dessen Seele

wird verdammt sein.

Die führenden Politiker müssen sich außerdem für dies aussprechen: Helden töten keine

Unschuldigen, sie retten sie. Viele der heute hier vertretenen Nationen haben wichtige

Schritte unternommen, um diese Botschaft zu verbreiten. Die Vision Saudi-Arabiens für

2030 ist eine bedeutende und ermutigende Erklärung für Toleranz, Respekt, die Stärkung

der Rechte von Frauen sowie wirtschaftliche Entwicklung.

Die Vereinigten Arabischen Emirate engagieren sich ebenfalls im Kampf um die Herzen

und Seelen – und haben gemeinsam mit den Vereinigten Staaten ein Zentrum ins Leben

gerufen, das die Verbreitung von Hassbotschaften im Internet bekämpft. Auch Bahrain ar-

beitet daran, die Anwerbung und Radikalisierung zu verhindern.

Ich danke außerdem Jordanien, der Türkei und dem Libanon für ihre Rolle bei der Aufnah-

me von Flüchtlingen. Die Welle von Migranten und Flüchtlingen aus dem Nahen Osten

führt zu einer Abwanderung von Humankapital, das benötigt wird, um stabile Gesellschaf-

ten und Volkswirtschaften aufzubauen. Anstatt der Region so viel menschliches Potenzial

zu nehmen, sollten die Länder des Nahen Ostens jungen Menschen Hoffnung auf eine

bessere Zukunft in ihren Heimatländern und -regionen geben.

Das bedeutet, dass die Hoffnungen und Träume aller Bürger unterstützt werden müssen,

die ein besseres Leben anstreben – auch die von Frauen, Kindern und Anhängern aller

Glaubensrichtungen. Zahlreiche arabische und islamische Gelehrte haben wortgewandt

argumentiert, dass es die arabischen und muslimischen Gemeinden stärkt, wenn die

Gleichberechtigung gewährleistet wird.

Über viele Jahrhunderte war der Nahe Osten Heimat für Christen, Muslime und Juden, die

Seite an Seite lebten. Wir müssen wieder Toleranz und Respekt füreinander aufbringen –

und diese Region zu einem Ort machen, an dem jede Frau und jeder Mann, unabhängig

von Glaube oder Ethnie, ein Leben in Würde und Hoffnung führen kann.

In diesem Sinne werde ich nach meinem Besuch in Riad weiter nach Jerusalem und Beth-

lehem sowie im Anschluss daran in den Vatikan reisen und dabei viele der heiligsten Stät-

ten der drei abrahamitischen Religionen besuchen. Wenn diese drei Religionen zu-

sammenkommen und kooperieren können, ist Frieden auf der Welt möglich, auch zwi-

schen Israelis und Palästinensern. Ich werde mich sowohl mit dem israelischen Minister-

präsidenten Benjamin Netanjahu als auch mit dem palästinensischen Präsidenten

Mahmud Abbas treffen.

Terroristen ihre Rückzugsorte und den falschen Zauber ihrer feigen Ideologie zu nehmen,

wird die Grundlage für den Sieg über die Terroristen sein.

Um diese Bedrohung jedoch endgültig zu beseitigen, muss auch über die Regierung ge-

sprochen werden, die den Terroristen alle drei Dinge ermöglicht – einen sicheren Rück-

zugsort, finanzielle Unterstützung und soziales Ansehen, das für die Rekrutierung erfor-

derlich ist. Es ist ein Regime, das für so viel Instabilität in der Region verantwortlich ist. Ich

spreche natürlich von Iran.

Vom Libanon über den Irak bis zum Jemen: Iran finanziert, bewaffnet und bildet Terroris –

ten, Milizen und andere extremistische Gruppen aus, die Zerstörung und Chaos in der

Region verbreiten. Über Jahrzehnte hat Iran das Feuer religiös motivierter Konflikte und.

den Terrorismus angeheizt.

Es ist eine Regierung, die offen über Massenmord spricht, die die Zerstörung Israels und

den Tod der Vereinigten Staaten sowie den Untergang vieler führender Politiker und hier

vertretener Nationen beschwört.

Zu den tragischsten und destabilisierendsten Eingriffen Irans gehört wohl sein Vorgehen in

Syrien. Unterstützt von Iran hat Assad unaussprechliche Verbrechen begangen, und die

Vereinigten Staaten haben als Reaktion auf den Einsatz verbotener chemischer Waffen

durch das Assad-Regime strikte Maßnahmen ergriffen: Es wurden 59 Tomahawk-Marsch-

flugkörper auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt abgeschossen, von dem aus dieser töd-

liche Angriff gestartet worden war.

Verantwortungsbewusste Länder müssen zusammenarbeiten, um die humanitäre Krise in

Syrien zu beenden, die IS-Terrormiliz auszurotten und die Stabilität in der Region wieder –

herzustellen.

Hauptleidtragende des iranischen Regimes ist die Bevölkerung des Landes selbst. Der

Iran verfügt über eine reiche Geschichte und Kultur, aber die Menschen im Iran haben un-

ter dem rücksichtslosen Streben ihrer Führung nach Konflikten und Terror Leid und Ver –

zweiflung erfahren.

Solange das iranische Regime nicht bereit ist, ein Partner für den Frieden zu sein, müssen

alle Nationen, die über ein Gewissen verfügen, zusammenarbeiten, um den Iran zu isolie-

ren, die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern und für den Tag beten, an dem die

Menschen im Iran die gerechte und rechtschaffene Regierung erhalten, die sie verdienen.

Die Entscheidungen, die wir treffen, haben Einfluss auf das Leben zahlloser Menschen.

König Salman, ich danke Ihnen für diesen großartigen historischen Augenblick und Ihre

enormen Investitionen in die Vereinigten Staaten, die US-Industrie und in Arbeitsplätze in

den Vereinigten Staaten. Ich möchte Ihnen auch für Ihre Investitionen in die Zukunft dieser

Region danken.

Diese fruchtbare Region verfügt über alle Zutaten für einen außergewöhnlichen Erfolg –

eine reiche Geschichte und Kultur, eine junge und dynamische Bevölkerung, einen auf-

strebenden Unternehmergeist. Diese Zukunft können Sie aber nur erlangen, wenn die

Bürger des Nahen Ostens von Extremismus, Terrorismus und Gewalt befreit werden.

Wir, die wir hier in diesem Raum versammelt sind, sind die führenden Politiker unserer

Länder. Unsere Mitbürger fordern Antworten von uns, sie fordern, dass wir handeln. Und

wenn wir in ihre Gesichter blicken, sehen wir hinter jedem Augenpaar eine Seele, die sich

nach Gerechtigkeit sehnt.

Heute blicken uns Milliarden Gesichter an und warten darauf, dass wir in der großen Frage

unserer Zeit handeln.

Werden wir angesichts des Bösen gleichgültig sein? Werden wir unsere Mitbürger vor sei-

ner gewalttätigen Ideologie schützen? Werden wir zulassen, dass es sein Gift in unseren

Gesellschaften verbreitet? Werden wir zulassen, dass es die heiligsten Stätten auf dieser

Erde zerstört? Wenn wir uns diesem tödlichen Terror nicht entgegenstellen, wissen wir, was die Zukunft.

bringen wird – mehr Leid und Verzweiflung.

Wenn wir aber handeln – wenn wir diesen großartigen Raum geeint und entschlossen ver-

lassen, um das zu tun, was erforderlich ist, um den Terrorismus zu zerstören, der die Welt

bedroht –, dann sind der großartigen Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger keine Gren –

zen gesetzt.

Der Geburtsort unserer Zivilisation wartet auf seine erneute Renaissance. Stellen Sie sich

nur vor, was die Zukunft bringen könnte.

Triumphale Errungenschaften in Wissenschaft, Kunst, Medizin und im Handel, die die

Menschheit inspirieren. Großartige Städte gebaut auf den Ruinen zerstörter Orte. Neue

Arbeitsplätze und Industrien, die das Leben von Millionen von Menschen verbessern. El-

tern, die sich nicht mehr um die Zukunft ihrer Kinder sorgen, Familien, die nicht mehr um

ihre Angehörigen trauern und Gläubige, die endlich ohne Angst zu Gott beten können.

Das sind die Verheißungen von Wohlstand und Frieden. Das ist die rechtschaffene Flam-

me der Hoffnung, die in jedem menschlichen Herzen brennt. Und dies sind die Forderun-

gen unserer geliebten Bürgerinnen und Bürger.

Ich fordere Sie auf, mich zu unterstützen, sich zusammenzuschließen, zusammenzuarbei-

ten und gemeinsam zu kämpfen. Gemeinsam werden wir nicht scheitern.

Vielen Dank. Möge Gott Sie segnen. Möge Gott Ihre Länder segnen. Und möge Gott die

Vereinigten Staaten von Amerika segnen.

http://www.globalresearch.ca/trump-bows-deeply-to-globalists-surrenders-to-puppet-masters/5591488

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP08517_280517.pdf

