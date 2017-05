15.000 fordern in Brüssel Raus aus der NATO!

W elch ein erfolgreicher Tag für die Friedensbewegung! Anlässlich des diesjährigen NATO-Gipfels in Brüssel demonstrieren am heutigen Mittwoch in der Belgischen Hauptstadt über 15.000 Friedensaktivisten aus Europa gegen Aufrüstung und Krieg und für den Austritt ihrer Länder aus der NATO. Mit mehreren tausend Teilnehmern konnte auch die deutsche Friedensbewegung trotz des Wochentages einen gewichtigen Anteil nach Brüssel mobilisieren.

Damit gelang der wieder wachsenden deutschen und internationalen Friedensbewegung die grösste Mobilisierung seit Jahren.

Mit dem Gipfeltreffen wird zugleich das neue Hauptquartier des US-Kriegskommandos NATO in Europa nach 80 Monaten Bauzeit offiziell in Betrieb genommen. Die Kosten für den Neubau wurden ursprünglich auf 300 Millionen Euro angesetzt, diese sind aber tatsächlich auf gigantische 1,1 Milliarden Euro angestiegen.

Auch der deutsche Steuerzahler muss für diese Aussenstelle des US-Kriegsministeriums Pentagon und europäische Zentrale des imperialen Krieges tief in die Tasche greifen.

Die Aktionen begannen um 17:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung an der Gare du Nord (Nordbahnhof). Zur Stunde zieht der beeindruckende Demonstrationszug der Friedensbewegung durch die Stadt, gegen 20:00 Uhr wird es zum Abschluss ein Konzert mit Jaune Toujours und Orchester International du Vetex geben.

Im Fokus der Kritik stehen vor allem die USA, die durch ihren Präsidentendarsteller Donald Trump auf dem NATO-Gipfel prominente Präsens zeigen.

Neben der zentralen Forderung Raus aus der NATO! spielt vor allem auch das Thema Aufrüstung nebst Aufstockung des Atomwaffenarsenals in Deutschland und Europa eine dominierende Rolle. So diktieren die USA den NATO-Mitgliedsstaaten die Erhöhung der Rüstungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), was je nach Land weitere zig Milliarden Steuergelder in die Taschen des Militärisch-industriellen-Komplexes fliessen lassen wird.

Anne Wright, US-Veteranin und Aktivistin der US-amerikanischen Friedensbewegung, bekräftigte in ihrer Rede auf der Auftaktkundgebung die Forderung aus dem Aufruf des belgischen Bündnisses: „Wir müssen aus der NATO austreten und die NATO muss aufgelöst werden“.

Weiteren Anlass zur Sorge um den Weltfrieden geben auch die Pläne der USA/NATO, den militärischen Aufmarsch des Imperialismus an der Grenze zu Russland, insbesondere in Polen und den baltischen Staaten, kontinuierlich zu eskalieren.