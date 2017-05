Donald Trump gegen den Djihadismus

von – http://www.voltairenet.org

Die Rede Donals Trump’s vor den Führern der Moslemischen Welt markiert einen radikalen Wechsel der US-Militärpolitik. Inzwischen ist der Feind nicht mehr die Arabisch-Syrische Republik, sondern der Djihadismus, d.h. das strategische Werkzeug Großbritanniens, Saudi-Arabiens und der Türkei.

Während seiner Wahlkampagne hatte Donald Trump gleichzeitig erklärt keine Regierungen mehr stürzen und dem islamistischen Terror ein Ende setzen zu wollen. Seit seiner Wahl versuchen seine Gegner ihn zu zwingen ihre Politik weiter zu verfolgen: Mit Unterstützung der Muslim-Bruderschaft die Arabisch-Syrische Republik zu stürzen.

Alles war aufgeboten worden um die Mannschaft des Kandidaten Trump zu zerstören, insbesondere um die Entlassung seines Nationalen Sicherheits Beraters, General Michael Flynn, zu provozieren. Dieser hatte sich 2012 dem Projekt Obamas, Daesh zu schaffen, widersetzt und er ließ nicht davon ab, die Muslimbrüder als die Matrix des islamistischen Terrors anzuprangern.

Alles wurde ins Werk gesetzt um den neuen US-Präsidenten als Islamophob erscheinen zu lassen. So wurde er dafür kritisiert ein Dekret ausgegeben zu haben, welches die Einreise von Staatsangehörigen von sechs moslemischen Ländern untersagte. Demokratische Ermittlungsrichter haben ihre Amtsmacht mißbraucht um dies zu untermauern. In Wahrheit hat Donald Trump die Einreise von Personen suspendiert, deren Identität nicht verifiziert werden konnten, weil sie von Staaten abhängf, die sich in Kriegswirren befinden.

Das Problem auf welches Donald Trump trifft stellt sich nicht durch das Überleben der Arabisch-Syrischen Republik, sondern durch den Verlust, welcher für bestimmte Verbündete Washingtons, durch das Ende der Terror-Strategie entsteht. Es ist in allen internationalen Konferenzen wohl bekannt, dass sich alle Staaten öffentlich gegen den islamistischen Terrorismus stellen, im Geheimen aber organisieren ganz Bestimmte davon diesen seit 66 Jahren.

Das ist zunächst der Fall mit dem Vereinigten Königreich (GB), welches 1951, auf den Ruinen einer Organisation gleichen Namens, die zwei Jahre zuvor aufgelöst worden war und von welcher nahezu alle Leiter im Gefängnis saßen, die Bruderschaft der Muslim-Brüder begründet hat. Daran anschießend diejenige Saudi-Arabiens, welches auf Bitten aus Washington und London, die weltweite islamische Liga gegründet hat um gleichzeitig sowohl die Muslim-Brüder als auch den Orden der Naqshbandis unterstützen zu können. Dieselbe Liga, deren Budget größer ist als das Budget des saudischen Verteidigungsministers, der finanziell und mit Waffen das gesamte System des Djihadismus alimentiert. Endlich der Fall Türkei, die heute zuständig ist für die Leitung der militärischen Operationen dieses Systems.

Indem er seine Rede von Riad der Aufhebung der Doppeldeutigkeit seines Verhältnisses zum Islam und seiner Absicht diesem Werkzeug der angelsächsischen Geheimdienste ein Ende zu setzen, widmete, hat Donald Trump den etwa 50 Staaten, die sich versammelt hatten ihn anzuhören, seinen Willen aufgezwungen. Um jegliche Missverständnisse zu vermeiden, hat sein Verteidigungsminister, James Mattis, zwei Tage zuvor seine militärische Strategie verdeutlicht: Djihadistische Gruppen umzingeln, dann diese, ohne ihnen Möglichkeiten zur Flucht zu geben, vernichten.

Es ist im Moment noch unklar, wie London reagieren wird. Was Riyad betrifft hat Donald Trump die Weste der Al Saud sorgfältig von ihren vergangenen Verbrechen weiss gewaschen. Arabien wurde nicht in Frage gestellt, dafür wurde aber der Iran zum Sündenbock gemacht. Das ist absolut absurd, zumal die Muslimbrüder und die Naqshbanids Sunniten während Teheran Schiiten sind.

Egal wie auch die anti-iranische Anklage seiner Rede ausfällt, Teheran weiss woran es sich zu halten hat. Seit 16 Jahren hat Washington – welches nicht aufhört ihm ins Gesicht zu spucken – nach und nach alle seine Gegner zerstört: Die Taliban, Saddam Hussei und bald Daesh.

Das was sich heute abspielt und was wir vor acht Monaten angekündigt haben, ist das Ende der arabischen Frühlinge und die Rückkehr des regionalen Friedens.