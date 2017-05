Irans Wahlen: Eine leere Scharade für die ethnischen Minoritäten

von Rahim Hamid – https://einarschlereth.blogspot.de

Bei den für den 19. Mai vorgesehenen Wahlen wetteifern die sechs Kandidaten um jede Stimme und alle wollen die wichtige Unterstützung der ethnischen Minoritäten gewinnen, die zusammen 50 % von Irans Bevölkerung ausmachen.

Trotz der offiziellen Haltung der Islamischen Republik, die erklärt, dass der Islam und folglich auch das Regime keinen Unterschied zwischen Moslems und Ethnien oder Rasse machen, diskriminiert das Regime die Minoritäten in jeder Hinsicht und verfemt sogar ihre Sprachen und Kulturen. Erstaunlich bei der angeblichen ’Widerstands’ Haltung des Regimes, das behauptet, für die Freiheit des arabischen palästinensischen Volkes einzutreten, ist man gegen die arabische Sprache der Ahwasi-Araber im Süden und Südwesten des Landes.

Die meisten Minoritäten leben an der Peripherie des Landes, wo diese Völker enge Verbindungen mit den benachbarten Staaten Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan und Afghanistan teilen.

Das Thema ist effektiv tabu wegen der rassistischen Denkungsweise des Regimes und dem phobischen Terror bei separatistischen Aufständen, die periodisch immer wiederkehren und zu ständigen Razzien und pausenloser Unterdrückung führen; das Regime missachtet sogar die Tatsache, dass die grundlegenden Menschenrechte in der gegenwärtigen iranischen Verfassung festgeschrieben sind.

Alle sechs versprechen auch die Aktivierung der seit lange suspendierten Artikel 15 und 19 der iranischen Verfassung, die den unterdrückten Ethnien endlich Zugang zur Erziehun in ihrer Muttersprache und die Erlaubnis, eigene kulturelle und zivile Zentren einzurichten, verschaffen würde. Obwohl sie zusammen mehr als die halbe Bevölkerng des Landes bilden, werden alle Minderheiten – Aserbaidschaner, Kurden, Turkmenen, arabische Ahwasis und Belutschen – nur in den Wahlzeiten vom Regime beachtet und umworben. Ansonsten werden sie brutal unterdrückt und bewusst von der Zentralregierung marginalisiert, die immer sogar die Idee politischer, kultureller und wirtschaftlicher Rechte leugnete.

Alle sechs Kandidaten – Hassan Rouhani, Ibrahim Raisi, Mohammad Baqer Qalibaf, Issaq Jahangiri, Mustapha Hashmi Taba und Mustapha Muslim – benutzen Parolen und Versprechungen, die diese Gruppen lieben, wie die Reduzierung der Inflation, Arbeitsbeschaffung, und die Bekämpfung der endemischen Korruption in diesen Regionen.

Auf dieser Basis schließt das Regime ethnische Minoritäten wie die Arabischen Ahwasis von der Bildung einer eigenen Partei aus, was genauso für alle nicht-shiitischen Religionen wie Sunnis und Bahia gilt.

Sechs der iranisch-kurdische Exilparteien hatten ihre Anhänger aufgefordert, die Wahl zu boykottieren, genau wie die Exil-Parteien der Belutschen, Türken und Ahwasis. Allen ist klar, dass dieses System nicht zu reparieren geht, das auf Diktatur basiert, auf der Bestätigung des ’Absoluten Juristen’, der den Despotismus legitimisiert, indem er das rechtsphilosophische Wächteramt über das Gesetz stellt und sich selbst die totale Macht über alle staatlichen Organe und Kontrolle über den Generalstab der Armee zuschanst und somit seine Position zur ersten und letzten Entscheidungsinstanz macht. Das Regime verbietet jede Partei oder Organisation, die die Doktrin des ’Wilayat-e Faqih’ [Herrschaft des Juristen] verwirft und verweigert ihnen jede Legitimität, am politischen Prozess teilzunehmen.

Irans Minoritäten haben unter Ahmadinedschad und Hassan Rouhani die höchste Rate an Verhaftungen und Hinrichtungen erlebt. Gleichzeitig haben sie nichts von dem Wohlstand, den Jobs oder örtlichen Regierungsposten erhalten, die ihnen von ihnen versprochen worden waren. Unter Ahmedinedschad wurden 2300 politische Gegner, Sunnis oder Anhänger anderer Sekten hingerichtet. Unter der 1. Amtszeit des ”reformistischen” Hassan Rouhani gab es fast 2400 Hinrichtungen, sowohl öffentliche als auch hinter verschlossenen Türen.

Laut der Menschenrechtsorganisation wurden diese Gefangenen unter schwerer Folter verhört und im Schnell-Verfahren verurteilt, ohne Verteidiger und gehängt, ohne noch einmal ihre Familien sehen zu dürfen. Der politische Gefangene Mohammad Abdulallahi wurde auch wegen Zugehörigkeit einer kurdischen Oppositionspartei am 9. August hingerichtet. Laut Report hat er keine gewalttätige bewaffnete Aktion durchgeführt, aber das Gericht verurteilt ihn wegen ”Feindschaft gegen Gott”, weil er eine kurdische Oppositionspartei im Exil unterstützt hatte.

Laut dem Report benutzen die Behörden diese Anklage gegen jeden, der mit Parteien und Organisationen zu tun hat, die gegen das iranische System sind, auch wenn es friedliche Aktivisten sind. Laut ’Islamischem Strafrecht’ kann jeder, der wegen der ebenfalls vagen Anklage ”Korruption auf Erden”automatisch die Todesstrafe erhalten. Der Report bezieht sich auf die Hinrichtung von drei Ahwasi polit-Aktivisten – der 20-jährige Ahmad Obeidawi, sein Bruder Sajad, 26 Jahre alt, und ihren Cousin Qais Obeidawi, 25 Jahre alt – am 17. August 2016 – unter der Anklage ”Feindschaft gegen Gott”, ”Verbreitung von Korruption auf Erden” und ”Bedrohung der nationalen Sicherheit”.

Die Liste mit Verstößen gegen die Menschenrechte von dem gegenwärtigen Präsidenten Hassan Rouhani ist nicht besser; er hat tausende Dissidenten, darunter Journalisten und zivile Aktivisten, besonders Arabische Ahwasis, Kurden und Belutschen eingekerkert und gefoltert, falsche Geständnisse erpresst, die bei farcenhaften Prozessen benutzt wurden, deren Ergebnisse vorherbestimmt waren; viele wurden zum Tode verurteilt oder zu langjähriger Haft und Verbannung. Die iranische Menschenrechtsorganisation erklärte in ihrem jüngsten Jahresbericht, dass laut neuesten Statistiken 530 Menschen im vergangenen Jahr hingerichtet wurden, 44 Ahwasi und Kurden, die unter der Anklage der ”Feindschaft gegen Gott” und ”der Verbreitung von Korruption auf Erden”. Die Organisaton schreibt, dass die vage Anklage ”Feindschaft gegen Gott” routinemäßig von den ”revolutionären” Gerichtetn benutzt wird, um die Hinrichtung politischer Aktivisten zu rechtfertigen.

Dennoch verfolgt das Regime weiterhin seine rassistische Doktrin, die ihre fundamentalistisch Theokratie mit persischem Nationalismus anreichert. …. Es will dem Land eine Homogenität aufzwingen, die gar nicht vorhanden ist.

Die Politik des Regimes ist durch und durch rassistisch und der Natur nach sektiererisch, die den Ahwasis ihren Glauben verbietet und sie zwingt, die staatliche Variante des fundamentalistischen Shiismus anzunehmen. Viele Experten haben gewarnt, dass das Land in seiner jetzigen Form am Ende auseinanderbrechen wird, wenn den Minoritäten nicht ihre grundlegenden Rechte gewährt werden.

In den vergangenen Jahren, seit der Entstehung der ’Reform -Bewegung, die auch dem Schoß des Regimes entsprang, verschwanden blitzartig frühere Versuche, den iranischen Minoritäten ihre Rechte zu geben, die unter Präsident Khatami entstanden waren. Unter Khatami hatten Minderheiten die Chance, in ihren Regionen kulturellen und politischen Aktivismus zu entfalten. In Ahwaz (die Hauptstadt von Chusistan. D. Ü.] schufen prominente Ahwasi-Persönlichkeiten die reform-orientierte Wefagh- Partei im Rahmen der gegenwärtigen Verfassung, die versuchte, die bereits genannten Artikel 15 und 19 zu verwirklichen.

Die Partei versuchte auch, politische, ökonomische und kulturelle Fortschritte zu erreichen und wichtige Positionen in den regionalen politischen und wirtschaftlichen Sektoren zu festigen. Die Leute sollten lieber zu den Ahwasis statt zu den iranischen Geschäften gehen, wie es jetzt der Fall ist, um wenigstens teilweise ihre eigenen Angelegenheiten in die Hände zu bekommen.