Deutschland will zum 2. Mal internationalen Spitzbergen-Vertrag brechen

Doch auch das ist noch nicht alles. Als ich 1992 ein Feature für den NDR über die Samen machte und in jenem Sommer – der nur Regen und Kälte bot – nach Kautokeino kam, in aller Frühe vor einem Restaurant mit Tankstelle hielt und eintrat, kam es statt einer Begrüßung zu einer Anklage. Der Wirt, der meine deutsche Autonummer gesehen hatte, sagte: „Sie wissen doch, dass die Deutschen vor ihrem Abzug in Svalbard 5000 russische Kriegsgefange massakriert haben?!“ Ja, ich wusste es. Wie ich auch alle die anderen Kriegsgreuel kannte, die die Deutschen an den den völlig unschuldigen samischen Menschen begangen hatten. Sie wurden vertrieben, erschossen, ihre Rentier-Herden niedergemäht, die Siedlungen mutwillig vor dem Abzug dem Erdboden gleichgemacht, mit einem Wort, eine Politik der verbrannten Erde. Seine Aussage wurde mir im übrigen etwas später im Hotelrestaurant auf der Anhöhe über dem Städtchen von einem norwegischen Ingenieur bestätigt.



Alle diese Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit blieben ungesühnt. Noch schlimmer, es wurde mit allen Mitteln versucht, sie unter den Teppich zu kehren. Sie sind einfach nicht geschehen, wie Pinter sagte. Auch wenn sie geschehen sind, hat es sie nicht gegeben.



Insofern wäre es der Gipfel der Unverschämtheit, wenn deutsche Truppen abermals auf Spitzbergen herumstiefeln würden, um zu beweisen, dass Imperialisten das Recht haben, jeden internationalen Vertrag mit Füßen zu treten. Dass die Russen darüber besonders empört sind, ist in meinen Augen durchaus verständlich.