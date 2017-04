„Krieg gegen den Terror“: Die USA sind zurück – US-Soldaten betreten nach 1994 wieder somalischen Boden

von http://www.konjunktion.info

Der Weltpolizist und die „exceptionel nation“ USA, die ungestraft andere Länder „befrieden“ darf und sich dabei nicht an irgendwelche Gesetze, Normen oder Chartas halten muss, ist mit Bodentruppen zur „Rettung des afrikanischen Landes in Somalia eingeritten“.

Das Feigenblatt der Begründung für diesen Schritt? Kampf dem Terrorismus – was auch sonst?

Eine der Hauptquellen US-konformer Propaganda, Voice of America, dazu:

Dutzende von amerikanischen Soldaten wurden nach Mogadischu entsendet, um somalischen und Kräfte von AMISOM (African Union Mission in Somalia) im Kampf gegen den Extremismus in Somalia zu unterstützen, erklärten Militäroffizielle der Vereinigten Staaten gegenüber VOA.

Die Ankunft der Truppen markiert die erste Präsenz amerikanischer Streitkräfte in Somalia, abgesehen von einer kleinen Einheit von Anti-Terrorberatern, seit März 1994, als sich die USA aus dem UN-Interventionsvorhaben im kriegszerrissenen Staat zurückzogen, fünf Monate nachdem 18 US-Spezialkräfte in einem Kampf mit somalischen Milizionären, der Vorfall diente als Inspiration für den Film Black Hawk Down, getötet wurden.

„Das United States Africa Command wird verschiedene Sicherheitskooperationen und/oder Sicherheitsunterstützungsereignisse in Somalia durchführen, um unseren Verbündeten und Partnern zu helfen“, sagte der Sprecher der US-Kommandos Pat Barnes zu VOA am Donnerstag.

