Schach im Nebel und ein paar Kriegsschiffe

von – http://vineyardsaker.de

Es wird zunehmend viel von Krieg gesprochen und die Nachrichten überschlagen sich, zumal es auch noch den Lärm der Maßnahmen des schon lange laufenden Informationskriegs sowie der Manipulation der eigenen Völker gibt.

Und doch haben die meisten eine sehr unzureichende Definition und Vorstellung von Krieg, z.B. die von Stellungskämpfen mit Panzern und Artillerie.

Ein anderer derzeit äusserst wichtiger Punkt ist der der Wahrheit und Realität bzw, von der anderen Seite her beleuchtet, des Informationskrieges gegen sowohl Gegner wie auch gegen die eigenen Bürger.

Und ein dritter und aktuell zentraler Punkt ist die Frage nach trump. Spielt der und, wenn ja, welches Spiel und für wen? Lügt der? Torkelt er und wenn ja, aus Schwäche, aus Unfähigkeit, wegen Verrat oder weil er ein Narr ist? Diese Frage ist durchaus wichtig, nicht zuletzt, weil den wankelmütigen und mithin unberechenbaren Narren zu geben, eine durchaus kluge Taktik sein kann …

Die Mathematik gilt nicht umsonst als die Metawissenschaft schlechthin sowie als zuverlässige Referenz. Sie lehrt uns auch, wie man komplexe Sachverhalte überprüfen kann. Einer der Wege, die reductio ad absurdum, auch als „Gegenteils-Beweis“ bekannt, ist nicht nur mächtig und praktisch, sondern auch in anderen Bereichen gut anwendbar.

Betrachten wir trump also einmal – wie ja von vielen befürchtet oder behauptet – als einen Erz-zionisten, den die Bande uns nur geschickt als „Erlöser“ präsentiert hat. Nehmen wir an, trump wollte Russland oder/und China angreifen und die hegemoniale Position der usppa nicht nur zementieren sondern sogar ausbauen.

Kann das sein, ist das eine haltbare Hypothese? Nein. Nicht nur geht das von sehr zweifelhaften Prämissen aus, der z.B., dass das jeweils andere, aktuell nicht angegriffene Land neutral bleibt, sondern es ist faktisch und sachlich völlig unhaltbar wegen der Stärke Russlands, die ja objektiv belegbar ist, z.B. dadurch, dass Russland den Sanktionskrieg gut überstanden, ja, sogar zu seinen Gunsten genutzt hat.

Wenn wir auch noch nicht wissen, was genau gespielt wird, so sind doch so einige gängige Vermutungen (wie die obige) auszuschließen.

Vielleicht gibt uns das die nötige innere Ruhe, um einmal ruhig und sachlich zu betrachten, was wir wissen bzw. was als hinreichend gewiss gelten kann.

Wir wissen z.B., dass die medien – von denen wir wiederum wissen, dass sie zu weitesten Teilen in zionistischen Händen sind – trump vom Tag 1 an angegriffen und versucht haben, ihn in jeder denkbaren Weise zu ver- oder behindern.

Wir wissen, dass zumindest erhebliche Teile der Geheimdienste – und übrigens auch erhebliche Teile des Justizsystems – auf so ziemliche jede Weise, auch auf kriminelle, gegen trump agiert haben.

Übrigens wissen wir damit auch, dass es jedenfalls einen sehr schweren inneren Konflikt gibt, der nahezu sicher das eigentliche und primäre Schlachtfeld beschreibt – in den usppa, nicht in Syrien oder Korea.

Und wir wissen seit einigen Tagen noch einiges mehr. Wir wissen z.B., dass die seit langem mit viel Kraft und Macht gegen trump gerichtete Welle der Vorwürfe, er sei eine Marionette Putins, quasi über Nacht nicht nur weitgehend in sich zusammen gefallen ist, sondern dass auch weite Teile der ziocon Marionetten und medien entzückt sind von ihrem Eindruck, trump sei eingeknickt und habe sich unterworfen und ins übliche und gewünschte Raster eingefügt.

Aber wir wissen noch einiges mehr; wir müssen nur aufmerksam hinsehen, um es zu erkennen.

Die sind ja nicht allesamt dumm; die haben doch natürlich Fachleute, die sehr wohl einschätzen können, dass der tomahawk Überfall auf Syrien ein lächerlicher Furz war. Warum also sind die so entzückt, warum wirkt z.B. ein bekanntes cnn Schwein (das auch schon versucht hat, Putin „schlau“ zu kommen) geradezu schwärmerisch bezüglich des Überfalls?

Weil es nicht um Realität geht, nicht um konkrete realitäre Ergebnisse, sondern a) um Show, um einen bestimmten Anschein und b) darum, dass trump – so meint man – eingeknickt ist und man also gewonnen hat.

Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt!

Nur wenige Tage später kommt ein – offensichtlich, um nicht zu sagen ostentativ – großmäuliger und auf aggressiv getrimmter tillerson nach Moskau – und reist dann als getretener Hund zurück; mehr noch, trump redet sogar davon, keine Feindschaft mit Russland haben zu wollen.

Sollten die ziocons da nicht misstrauisch sein? Nein. Sie haben ja Erklärungen, die perfekt in ihr Weltbild passen. Die z.B., dass trump ein wankelmütiger Narr ist, der aber doch, wenn es darauf ankommt, brav den zionistischen Fahrplan befolgt.

Und sie werden darin bestärkt. trump bereitet, so scheint es, fast zur selben Zeit und nur Tage nach dem Syrien-Überfall einen Konflikt in Fern-Ost vor. Während dieser Vorbereitungen wiederum wird zeitgleich die größte nicht-atomare Bombe irgendwo in Afghanistan abgeworfen.

Und, sehr wichtig, trump stutzt Bannon, der als Gallionsfigur der trump Wähler gilt und den liberalen verhasst ist, empfindlich zurecht und bedroht ihn sogar indirekt – und der große Nutznießer und Gewinner ist jared kushner, der satanjahu Freund (als das gilt er).

Machen wir einen Schritt zur Seite und betrachten eine bestimmte Frage, die hier offensichtlich eine wesentliche Rolle spielt: Was ist Realität?

Ich selbst kann nicht einmal wahrnehmen, was eine Straße weiter passiert. Ich kann es aus mir glaubwürdig erscheinenden Quellen erfahren, im Supermarkt vielleicht, wo es mir jemand der dort lebt erzählt. Oder aus der Regionalzeitung, wenn es bedeutsam genug ist.

Was allerdings in washington oder in Tokio geschieht, ist mir völlig unzugänglich. Und doch, so sind wir Menschen gestrickt, kann ich meinen, es recht gut wissen, weil ich es aus medien erfahre; mit Bildern, Film-„berichten“, mit hübsch angezogenen Sprechern.

Doch bleiben wir bescheiden und im eigenen Land, das wir doch nun wirklich zu kennen meinen.

cdu x%, spd y%, grüne z%. Ergo „will eine Mehrheit der Bürger eine Regierungskoalition mit A und B“. Woher ich das weiss? Habe ich das wenigstens von einem – hoffentlich seriösen – Beamten erfahren? Nein. Die medien sagen es uns. Und natürlich die politiker, die feiern oder trauern, je nachdem. Wobei: Auch das erfahre ich aus den medien.

*Weiss* ich, dass partei X gewonnen hat? Nein, wie denn auch? Ich erfahre es doch nur aus dritter oder vierter und nicht gerade vertrauenswürdiger Hand, ja, aus einer Quelle, die erwiesenermaßen und belegt häufig lügt!

*Weiss* es denn wenigstens der Bundeswahlleiter? Nein. Dem haben es Mitarbeiter gesagt und ihm vermutlich einen sehr seriös wirkenden Ausdruck des „amtlichen Endergebnisses“ vorgelegt.

Nun gut, dann weiss es aber doch wenigstens z.B. der Leiter jener Abteilung, die alle Ergebnisse von überallher einsammelt? Nein. Der weiss nur, was ihm von überallher gemeldet wird. Usw, usw.

Und hier reden wir immerhin vom Fundament der „demokratischen, rechtsstaatlichen Republik“!

Ich begegne dem Phänomen oft im Bereich IT-Sicherheit und verwandten Bereichen. Wir Menschen sind soziale Lebewesen und auf eine bestimmte Weise verdrahtet. Vieles, von dem wir meinen, es sei sehr, sehr seriös und strengstens z.B. mathematisch geprüft, erweist sich bei näherem Hinsehen als seltsames, weitgehend sozial und psychologisch geprägtes Konstrukt. Die Wahlen z.B.

Wonach beurteilen wir denn die Glaubwürdigkeit eines Wahlergebnisses? Nun, nach „Umfrage-Ergebnissen“ und „Hochrechnungen“, die uns „freundlicherweise“ aufgeregt und bisweilen dramatisch aufgedrängt, äh, präsentiert werden.

Anders ausgedrückt: Ob wir ein Wahlergebnis glauben, hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab: Erstens davon, ob und wie sehr wir dem Prozess als solchemn vertrauen, also z.B. all den Wahlleitern und Behörden. Und zweitens, ob es sich mit unserer Einschätzung von Realität zumindest ungefähr deckt.

Die Vorgesetzten der Behörden – die auch über deren Budgets und Führungspositionen entscheiden – sind eben jene politiker, die wir „wählen“. Praktisch, nicht wahr?

Und die Institute, die unsere „Realität“, unsere Erwartungshaltung prägen, tun das nicht etwa aus Nächstenliebe, sondern gegen Bezahlung. Wer könnte da etwas Böses vermuten?

Ungefähr 99% der amis sind felsenfest davon überzeugt, dass der Rest der Welt nach dem Syrien-Überfall wieder gehörig Respekt vor den usppa hat und zittert. Und natürlich auch davon, dass der Überfall gerecht, rechtlich einwandfrei und wirklich nötig war. Weil der böse Assad doch, ich zitiere, „sogar wunderschöne Babies“ massakriert hat!

Warum? Schauen Sie mal ami „Nachrichten“! Die trompeten das Tag und Nacht so in die Hirne der amis.

Und damit definieren sie die „Realität“ von ein paar Hundert Millionen amis.

Deshalb ist es auch völlig unwichtig, was wirklich in Syrien passierte. Wichtig für die zionistenbrut ist nur das kleine Bröckchen tatsächlicher Realität, das sie brauchen, um all die Lügen darum herum aufzubauen.

*Das* hat trump damit geliefert. Ein kleines Bröckchen Realität. Da waren zwei Schiffe und die haben tomahawks auf ein Flugfeld in Syrien abgefeuert. Fertig ist der Brei. Den ganzen Rest, die Bedeutungszusammenhänge und das, was dann „Realität“ sein wird für die amis, basteln die medien nach Gutdünken.

Wir müssen noch einen zweiten Abstecher machen.

Was will trump mit den Kriegsschiffen vor Korea? Und: Geht es wirklich um die Atomwaffen der Nordkoreaner?

Nein, geht es nicht. Das hätte er weitaus billiger und besser haben können durch plausible friedliche Verhandlungen und ein paar Hundert Millionen $.

Will er – und vor allem kann er – Nord-Korea mit den paar Schiffen irgendwie ernsthaft bedrohen? Nein, kann er nicht. Erstens weil Nord-Korea u.a. wegen der landschaftlichen Gegebenheiten nicht mal durch ein paar Atombomben zu vernichten ist – und schon gar nicht durch ein paar Hundert tomahaws und Bomben.

Zweitens weil nichts die Nord-Koreaner daran hindern kann, binnen Stunden das Gros der ami Truppen dort auszulöschen und die süd-koreanische Hauptstadt Seoul in Geiselhaft zu nehmen.

Und weil wir gerade dabei sind: Kann Nord-Korea Atomraketen in die usppa schicken? Nein. Bis nach japan würde es wohl reichen, aber nicht einmal bis guam, geschweige denn bis hawai oder gar bis zum usppa Festland.

Wozu also der ganze Aufriss? Wenn überhaupt, dann müssten doch japan und China sich gewaltig aufregen und zittern, denn die sind immerhin erreichbar.

Wenn die amis Nord-Korea nicht klein kriegen und die Nord-Koreaner den amis nichts bzw nur recht wenig anhaben können und wenn die paar Schiffchen der amis sowieso höchstens für einen Mückenstich mit sehr hässlichen Folgen reichen, dann stellt sich doch die Frage, worum es wirklich geht.

Ich bleibe bei meiner These. Auch weil es den ami/ziocon medien noch leicht gelungen ist, das Thema Syrien-Überfall nach Belieben zu drehen und zu präsentieren, so dass das nicht zur Waffe gegen die zionisten werden konnte. Hat da jemand was von schlechten Geheimdienst-Informationen gesagt? Nein, nur die Russen.

Wer den faktisch wesentlichen Arm der ziocons, sozusagen die Armee der ziocons, nämlich die Geheimdienste kastrieren will, der muss das in einem großen, harten und relativ kurzen Schlag erledigen, in einem Schlag, der so gewaltig ist, dass auch die medien ihn nicht mehr einfach weg lügen können; idealerweise auch, weil sie selbst den Fokus der amis darauf ausgerichtet haben.

Nord-Korea. Alle schauen sie dorthin, wie gebannt und die medien überschlagen sich mit Meldungen zu jeder Kuh in Nord-Korea, die einen Furz lässt.

Was wäre das Realitätsbröckchen und was wäre der vernichtende Schlag gegen die ziocons?

Die nord-koreanischen Raketen erreichen die usppa nicht. Aber ihre Reichweite dürfte reichen, um von einem U-Boot aus die usppa zu erreichen.

Und hier ist die Abzweigung.

Wenn ich irre und die ami „regierung“ wirklich den ziocons unterworfen wurde, dann stünden die Nord-Koreaner sozusagen mit dem Messer am Hals da und würden den amis ein paar Atomraketen rein knallen. Gut möglich, dass sie diese Option schon im Stillen als ultimative Verteidigungsdrohung ausgesprochen haben. Natürlich käme es dann so gut wie sicher zum Krieg in und um Nord-Korea – und dieser würde die amis ausbluten.

Oder aber ich irre nicht. Dann läuft es so ähnlich, allerdings mit der – von Anfang an geplanten – Wendung, dass trump im letzten Augenblick einige Karten aufdeckt und sagt „Liebe amis, üble Verräter in den Geheimdiensten unseres Landes haben uns sehr knapp an den Rand eines potentiellen Weltkrieges und Millionen toter amis gebracht. Zum Glück konnte das Komplott in letzter Sekunde aufgedeckt und der Krieg vermieden werden“.

Die Aufmerksamkeit der amis würde er haben; dafür sorgen die medien mit ihrer hechelnden, kriegsgeilen „Bericht“erstattung rund um die Uhr im momentanen Vorfeld. Und noch etwas hätte er: Die Zustimmung einer beträchtlichen Mehrheit der amis zu einer Nacht der langen Messer mit reichlich Blut in den Korridoren der cia.

Das wäre sehr, sehr nahe an einem Schachmatt gegen die ziocons.

Wir sollten nie vergessen, dass Täuschung eines der wichtigsten Mittel jedes Krieges ist.

Und noch etwas ist festzustellen: Gleich, ob ich irre oder nicht: die ziocons sind die Verlierer (und die Russen und Chinesen haben brillant Schach gespielt).