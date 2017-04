Michael Lüders bei Markus Lanz: Syrische Wahrheiten tröpfeln in den Mainstream – um Mitternacht

von https://propagandaschau.wordpress.com

Gestern, kurz vor Mitternacht, durften Spurenelemente syrischer Wahrheiten ins ZDF als Michael Lüders bei einem bemerkenswert aufgeschlossenen Markus Lanz, der sichtlich unter dem Eindruck von Lüders‘ neuestem Buch stand, anlässlich des neuesten Giftgasvorfalls in Chan Scheichun Fakten erläuterte, die mit der westlichen Propaganda der letzten Jahre gründlich aufräumten. Propaganda, die auch Lanz fleißig verbreitet hatte.

Für regelmäßige Leser dieses Blogs gab es zwar wenig Neues, aber für den durchschnittlichen ZDF-Zuschauer präsentierte Lüders das diametrale Gegenteil dessen, was ARD, DLF, ZDF und transatlantische Konzernmedien in den letzten Jahren der Öffentlichkeit über den Krieg in Syrien eintrichtern wollten.

https://propagandaschau.wordpress.com/2017/04/06/michael-lueders-bei-markus-lanz-syrische-wahrheiten-troepfeln-in-den-mainstream-um-mitternacht/

