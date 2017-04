Griechenland und Europa auf Messers Schneide

http://www.griechenland-blog.gr

Die schwindenden Hoffnungen auf eine baldige Einigung zwischen Griechenland und den sogenannten Institutionen schaffen für die Wirtschaft des Landes eine düster Lage.

Wegen der ständig auftretenden Blockaden in den Verhandlungen zwischen Griechenland und den sogenannten „Institutionen“ (sprich den Vertretern der Gläubiger des Landes) steigt signifikant die Gefahr, dass auch die Eurogruppe am 22 Mai 2017 „verloren“ geht, womit eine düstere Situation für die griechische Wirtschaft geschaffen wird.

Weiterhin offen bleibende grundlegende Themen sind keine anderen als die zur Vollendung der sogenannten Bewertung notwendigen (sprich von den Gläubiger geforderten) „Reformen“ in Steuer- und Rentensystem, aber auch auf dem Energiesektor.

Schwierige politische Entscheidungen verzögern Einigung

Im kommenden Zeitraum sind die Spielräume eng. Die chronologischen Umstände sind nicht hilfreich, da die – nicht alle Involvierten betreffende – Osterpause dazwischen kommt. Ebenfalls werden sich in der kommenden Woche alle nach Washington begeben, was die Hoffnungen auf jedwede Einigung bei den Frühjahrstreffen mindert, da – wie ein Amtsträger meinte – „viele meinen, dort können jede Art von Themen erörtert werden, aber das sagen jene, die nicht dabei sind. Man kann dort nicht diskutieren, was man will, der Zeitplan der Begegnungen ist sehr straff und strikt festgesetzt.„

An der Verzögerung in der Realisierung der Vereinbarung auf technischer Ebene, die im übrigen leicht erzielbar zu sein scheint, sind die zu fassenden politischen Entscheidungen schuld. Erklärungen eines europäischen Amtsträgers bei der Informierung von Journalisten angesichts der Eurogruppe am Freitag (07 April 2017) zufolge „könnten die Institutionen den technischen Part der Vereinbarung außerordentlich schnell verfassen, jedoch sind es die zu treffenden politischen Entscheidungen, welche die ganze Schwierigkeit schaffen. Was das Stadium betrifft, in dem sich die Verhandlungen in Zusammenhang mit dem griechischen Programm befinden, wird auch die Eurogruppe am Freitag an aller Kürze informiert werden.„

(Zum Verständnis sei angemerkt, dass die besagten „politischen Entscheidungen“ sich im Wesentlichen darauf beziehen, die neuen Maßnahmen in Griechenland durch das Parlament bringen zu müssen – was um so schwieriger, wenn schließlich nicht gar unmöglich wird, je absurder die Forderungen der Gläubiger werden, die sich im übrigen bisher offensichtlich nicht einmal untereinander auf einen Konsens zu einigen vermochten.)

Interner Zahlungsstopp mit fatalen Folgen

„Das heutige Treffen des Finanzministers Evklidis Tsakalotos, der Arbeitsministerin Evi Achtsioglou und des stellvertretenden Finanzministers Giorgos Chouliarakis mit Vertretern der europäischen Institutionen mag vielleicht einen signifikanten Schritt darstellen, jedoch gibt es keine magischen Lösungen„, erklärte der selbe Amtsträger, sich auf das Treffen am frühen Abend des 04 April 2017 beziehend.

Die Szenarien kommentierend, die griechische Regierung bemühe sich, Gelder zu sammeln (siehe Neuer Zahlungsstopp des Fiskus in Griechenland) um die Rate (sprich fällig werdende Anleihen) im Juli 2017 zu bezahlen, ohne dass die „Bewertung“ vollendet worden ist, meinte besagter Amtsträger, „es handelt sich um eine Spekulation, wir sprechen von einem Versuch, Bargeld für die Zahlungen im Juli zu sammeln„. Weiter erklärte er, für das wirtschaftliche, steuerliche, konsumbezogene und unternehmerische Vertrauen wäre dies katastrophal. „Ein Buchhalter kann Vermutungen darüber anstellen, wie er das Geld auftreiben wird, jedoch wäre das die engstirnige Logik eines Buchhalters, weil sie nicht die wirtschaftlichen Entwicklungen berücksichtigen würde. Diese Spekulation ist kontraproduktiv„, merkte er an und betonte abschließend: „Die Lage der Wirtschaft Griechenlands wird sich so sehr geändert haben, dass wir (letztendlich) alles erneut von Anfang an zu betrachten haben werden.„

(Quelle: sofokleous10.gr)

http://www.griechenland-blog.gr/2017/04/griechenland-und-europa-auf-messers-schneide/2139665/

Advertisements