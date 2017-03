Zinserhöhung: Fed wirft Trump den Fehdehandschuh hin

von http://www.konjunktion.info

Seit der nach wie vor existenten Finanzkrise 2008 wird unser Geld- und Wirtschaftssystem mittels „Stimulimaßnahmen“ künstlich am Leben erhalten. Dabei wurden Gesetzesbrüche begangen, (nachträglich) Regeländerungen vorgenommen und Unmengen an billigem Geld ins System gepumpt. Ohne diese Maßnahmen wäre der große Knall längst vonstatten gegangen. Ein Fakt, den Kritiker, die Mahner gerne als Schwarzmaler bezeichnen und ihnen vorhalten, dass nach wie vor nichts passiert ist und es auch weiterhin zu keinem Zusammenbruch kommen wird, gerne vergessen.

Gerade mit Quantitative Easing und dem zumindestens noch bei der EZB billigem Geld wurden enorme Verzerrungen und eine Falschverteilung des Kapitals geschaffen. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war soviel Geld so billig zu haben.

Obwohl 2008 bereits einige Banken „zu groß zum Scheitern (Too Big To Fail“) waren, haben die Regierungen und Regulierungsbehörden ihre damals gemachten Versprechen nicht eingelöst. Vielmehr sind diese Bankkonzerne noch größer geworden als sie schon 2008 waren. Vollgesaugt mit Derivaten und noch gefährlicher.

Und hier kommt für mich die Federal Reserve als Mittel der Wahl ins Spiel.

Um einen Aktiencrash wie 1929 auszulösen, muss nur der „Stecker des Lebenserhaltungssystems der Märkte“ gezogen werden.

Im Dezember 2015 erhöhte die Fed erstmal nach fast einem Jahrzehnt die Zinsen von 0% auf 0,25%. Im Dezember 2016 erfolgte dann die nächste Erhöhung – ebenfalls um 0,25% auf dann 0,50%. Zudem gab die Fed-Chefin Janet Yellen damals bekannt, dass die Fed beabsichtige, die Zinsen verteilt über das Jahr 2017 in drei Schritten weiter zu erhöhen. Die Bekanntgabe eines solchen Schrittes sollte mittels der Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) erfolgen, die 2017 an diesen Terminen stattfinden:

Natürlich weiß auch die Trump-Administration um die Tatsache, dass sich die USA weitere ansteigende Zinsen nicht leisten kann:

Was passiert, wenn dieser Zinssatz zwei, drei, vier Punkte nach oben geht? Wir haben kein Land. Ich meine, wenn du die Zahlen ansiehst, sie sind erstaunlich. – Donald Trump in einem CNBC-Interview

(What happens if that interest rate goes two, three, four points up? We don’t have a country. I mean, if you look at the numbers, they’re staggering. – Donald Trump in an interview with CNBC)