Türkischer Innenminister droht EU: Wir schicken euch 15.000 Flüchtlinge pro Monat

Auch nach der Wahl in den Niederlanden scheinen sich die Gemüter nicht zu beruhigen. Im Gegenteil: Der Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Minister in europäischen Städten gerät zunehmend außer Kontrolle. Zuletzt drohte der türkische Innenminister Süleyman Soylu, die Grenzen zur EU zu öffnen. Damit wolle er die EU eindringlich warnen.

Deutschland und die Niederlande beschuldigte er, hinter den Gezi-Protesten, der Gülen-Bewegung sowie dem Putschversuch im vergangenen Jahr zu stehen. Da diese gescheitert seien, würden diese nun selbst versuchen, ihre Pläne hinsichtlich der Türkei zu verwirklichen. Den Haag und Berlin könnten es nicht hinnehmen, dass die Türkei stärker werde, so der Minister.

Soylu beklagte, dass sich die EU-Staaten in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmischen würden.

Wird die Verfassung etwa in Deutschland oder in den Niederlanden geändert?“, fragte der Minister. „Was geht Euch das an? Wieso mischt ihr Euch ein? Habt Ihr etwa die Türkei in die Europäische Union aufgenommen? Habt Ihr die Türkei beim Kampf gegen den Terror unterstützt?“