Fake News: Der ultimative Leitfaden der Harvard University, wie man Falschnachrichten erkennen kann

Die Harvard University gilt als eine der Eliteuniversitäten schlechthin in den USA und der Welt. Ein Studienplatz schlägt dort mit 63.000 US-Dollar pro Jahr zu Buche. Eine Summe, die sich nur die Wenigsten leisten können. Dass dort die sich selbst als Eliten einschätzenden Studenten und die wenigen Möchtegern in ihrem eigenen „Gedankensud“ dahin köcheln, scheint die logische Konsequenz daraus zu sein.

Genauso wie Harvard Themen gemäß den „Wünschen der Eliten“ lehrt, transportiert und entsprechende Stellungnahmen in der Öffentlichkeit verbreitet. Beispielweise stellte sich die Universität 2014 hinter die Obama-Administration und zeigte sich besorgt über die (nichtexistente) „russische Aggression“ beim Putsch in der Ukraine bzw. in dessen Folge (Sezession Krim usw.). Einige Fakultätsmitglieder forderten damals sogar ein direktes US-militärisches Eingreifen. Selbstverständlich ließ Harvard kein Wort über die Unterstützung der USA (Stichwort 5 Milliarden US-Dollar und Victoria Nuland) bei diesem Coup d’etat fallen.

Und auch beim Thema Fake News steht die Eliteuniversität hinter dem eigenen Establishment. So findet man auf der Website der University Library Harvards einen „Online-Führer“ rund um das Thema der „Falschnachrichten“:

Harvard empfiehlt zur „Erkennung von Fake News“ die üblichen Verdächtigen aus der „Liste der Allwissenden“: FactCheck.org, Politifact, Snopes.com, Washington Post Fact Checker und andere ähnlich gelagerte Anbieter, die sich alle gegen andere Blickwinkel bei bestimmten Themen stemmen. Dass Harvard hier seine Unterstützung für die Redefreiheit und für die Freiheit der Forschung aufgibt, scheint die Universität nicht weiter zu interessieren, wenn man nur die Inhalte als akzeptabel deklariert, die dem Tiefen Staat dienen.

Zudem gibt Harvard Tipps, um „Nachrichtenquellen auf ihren Fake News-Gehalt analysieren“ zu können. Neben dem Hinweis auf „seltsame Domainnamen“ und auf „schlechtes Design der Websites“, sind Fake News laut Harvard auch mittels Browser-Plugins/-Addons „leicht erkennbar“. Witzigerweise fordert die Universität bei Zweifeln, ob es sich nun um eine Fake News-Seite handelt, dazu auf, sich unter dem „seltsame Domainnamen“ http://asklib.hcl.harvard.edu Rat zu holen.

Wie gewohnt findet man auf der Website der University Library auch eine Liste von Hunderten von Websites, die „voreingenommen, verschwörerisch, unzuverlässig, unglaubwürdig und eben Fake News verbreitend“ sind. Ein kleiner Auszug daraus:

21st Century Wire

Activist Post

Antiwar.com

Before Its News.com

Black Agenda Report

Boiling Frogs Post

Common Dreams

Consortium News

Corbett Report

Countercurrents

CounterPunch

David Stockman Contracorner

Fort Russ

Freedoms Phoenix

Global Research

The Greanville Post

Information Clearing House

Intellihub

Intrepid Report

Lew Rockwell

Market Oracle

Mint Press News

Moon of Alabama

Naked Capitalism

Natural News

Nomi Prins

Off-Guardian

Paul Craig Roberts

Pravda.ru

Rense

Rinf

Ron Paul Institute

Ruptly TV

Russia-Insider

Sgt Report

ShadowStats

Shift Frequency

SJLendman.blogspot.com

Solari

Sott.net

South Front

Sputnik News

Strategic Culture.org

The Anti-Media

The Duran

The Intercept

The People’s Voice

The Saker

The Sleuth Journal

Third World Traveler

Voltairenet

What Really Happened

Who What Why

WikiLeaks

Zero Hedge

Sicherlich ist auch die eine oder andere Seite dabei, die von Lesern von http://www.konjunktion.info genutzt wird.

Also, liebe Leser, dort nicht mehr vorbeischauen, wenn ihr nicht weiter mit Fake News versorgt werden wollt. Dann doch lieber die Real Fake News auf Stern, Spiegel, Zeit, ZDF, ARD, FAZ, SZ, New York Times, Washington Post oder CNN nutzen. *Ironie aus*

