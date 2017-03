LIDL tilgt Palästina von der Landkarte. Vor 5 Jahren taten es DGB & GEW

von Hartmut Barth-Engelbart – http://www.barth-engelbart.de

Jetzt hat Dr. Izzeddin Musa in einem Offenen Brief LIDL aufgefordert, die Reisebeschreibung nach geltendem Völkerrecht zu korrigieren:

Sehr geehrte Damen und Herren,

dass der Staat Israel sich über das Völkerrecht, über Menschenrechte und über internationale Normen stellt, ist fast allen bekannt. Aber, dass deutsche Unternehmen dieses Beispiel folgen, wenn es um den Staat Israel geht, ist uns zunächst einmal fremd. Das Unternehmen Lidl ist ein lebendiges Beispiel für dieses unverschämte Verhalten. Sie gehen sogar soweit, dass Sie versuchen, besetzte palästinensische Gebiete in Ihrer Rundreise-Ankündigung, hier Bethlehem, zum Staatsgebiet Israel zuzuschlagen.

Mit Ihrer Israel-Rundreise-Auschreibung stellen Sie sich über das Völkerrecht und den Resolutionen der Staatengemeinschaft.

Zu Ihrer Kenntnisnahme: Bethlehem liegt, ob Sie wollen oder nicht, immer noch in den von Israel besetzten Gebieten, eben als “Occupied Territories”, die von der Völkergemeinschaft als solche definiert worden sind. Als Deutsch-Palästinenser, der seit 60 Jahren hier ansässig ist, bin ich höchst empört über Ihre Leichtfertigkeit, die mit nichts zu entschuldigen ist. Es ist unerträglich, wenn Sie eigenmächtig und nach Gutdünken handeln und versuchen, bewusst oder aus Ignoranz, besetzte palästinensische Gebiete Israel zuzuschlagen. Dieses Verhalten ist mit internationalem Recht nicht kompatibel, daher inakzeptabel und mit Nachdruck zurück zu weisen.

Sie werden hiermit aufgefordert, diese falsche Behauptung, unverzüglich in Ihrer Reiseausschreibung umgehend richtig zu stellen. Wegen der Dringlichkeit, erwarte ich eine sofortige Stellungnahme, dass die Klarstellung unentwegt erfolgen wird. Eine entsprechende Notiz innerhalb der nächsten acht Tagen ist von Nöten. Andernfalls werde ich juristischen Beistand in Anspruch nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Izzeddin Musa

Palästina gibt’s nicht, jetzt auch bei DGB-Reisen in der GEW-Zeitschrift E&W (10/2012)

Offener Brief an die GEW und alle anderen DGB-Reisen.Partner-Gewerkschaften

u.a. IG Metall, IG BAU, IG BCE, NGG, ver.di

Liebe Kolleginnen, dass eine Tochtergesellschaft des TUI-Konzerns Palästina in ihren Anzeigen unterschlägt, selbst bei Reisezielen in Palästina nicht erwähnt, dass sie in Palästina liegen, das kann man sich noch vorstellen – auch eventuell als Unachtsamkeit gegenüber einer beauftragten Werbeagentur. http://www.barth-engelbart.de/?p=2356 Nun hat nach meinem offenen Brief an euch und euren darauf folgenden Brief an die Firma “Berge&Meer” dieses Reiseunternehmen das inkriminierte Video und die falschen Karten mittlerweile korrigiert bzw aus dem Netz genommen. Das war eine mutige und schnelle Reaktion des Vorstandes und es gab zahlreiche Kommentare und Leserbriefe, die das sehr begrüßt haben. http://www.barth-engelbart.de/?p=2385 http://www.barth-engelbart.de/?p=2388

Und nun das: DGB-Reisen unterschlagen in der E&W Palästina! Der GEW Hauptvorstand hat zwar beschlossen von “Berge & Meer” keine Anzeige mit diesen falschen Karten und Aussagen bzw unterlassenen Aussagen zu veröffentlichen und mit der Aufkündigung fder partnerschaft auch dann gedroht, sollte das Unternehmen in anderen Medien die beanstandeten Anzeigen schalten.

Aber dann finde ich heute morgen im Briefkasten die neueste Ausgabe von “Erziehung & Wissenschaft” mit der folgenden Großanzeige und dieser Karte.

und diese Karte wird sich dann wohl auch in der Zeitschriften der nachstehenden Partner befinden: (Ausschnitt aus dem internetportal von DGB-Reisen)



Unsere Partner:

Liebe KollegINNEn in der GEW, in den Redaktionen der Gewerkschaftspresse, bei ver.di, IG BAU, IGMetall, NGG, IG BCE, …..,

die Forderungen an euch bzw. an dgb-reisen sind die gleichen wie beim Fall “Berge & Meer” :

sofortige Korrektur der Karte,

öffentliche Bitte um Entschuldigung bei der ständigen Vertretung Palästinas in Berlin und den palästinensischen Gemeinden aller Bundesländer.

Die öffentliche Bitte um Entschuldigung ist in allen Medien der DGB-Gewerkschaften sowie in allen Medien in denen diese Anzeige geschaltet wurde auf Kosten der Firma DGB-Reisen an gleicher Stelle wie die Anzeige und in gleicher Größe zu veröffentlichen.

Bis zur Erfüllung dieser Forderungen bleibt die Partnerschaft mit DGB-Reisen aufgekündigt.

Dass dies jetzt nach dem Fall “Berge & Meer” noch Mal passiert und dann auch noch mit einem Unternehmen des DGB ist kum zu topppen. Hier wird von Mal zu Mal unseren KollegINNen das Bild von “Groß-Israel” und die Nichtexistenz Palästinas als “Realität” ins Unterbewusstsein geschoben. Das ist an Perfidie kaum zu steigern. Es ist ja völlig “gewaltfrei”!!

Ein Volk kämpft um sein Überleben in andauernden Bombenterror, im tagtäglichen Terror fanatisierter Besatzer palästinensischen Territoriums, im alltäglichen Kampf um Wasser und Rettung der Landwirtschaft und wir unterschlagen sogar noch die Reste ihres Landes. Die Reste ihrer Weltkulturgüter ebenfalls.

Ich bin empört, verärgert, traurig und fühle mich auch irgendwie betrogen. Nicht von der E&W-Redaktion, die sich vermutlich darauf verlassen hat, dass bei DGB-Anzeigen alles in Orbnung ist. Nein, ich fühle mich durch dieses DGB-Reise-Unternehmen und seine politische Fahrlässigkeit betrogen und die folgende Unachtsamkeit. DGB-Reisen wie auch “Berge & Meer” müssen verplichtet werden zu überprüfen, woher die falschen Karten stammen, welche Agenturen damit arbeiten und sie müssen ihre Prüfungsergebnisse veröffentlichen und sich von diesen Agenturen trennen, wenn diese die Karten weiter verwenden. Die Verwendung dieser Karten ist quasi ein Verstoß gegen geltendes Völkerrrecht, gegen zahlreiche UN-Resolutionen …und das in unseren Zeitschriften !!

mit GEWerkschaftlich solidarischen Grüßen und der Bitte um Weiterleitung an die (Presse-)Organe der anderen DGB-Reisen-Partner-Gewerkschaften

Hartmut Barth-Engelbart

ExBR-Vorsitzender, Ex PR-Mitglied, Ex LaVo-Mitglied GEW-Hessen (AjLE), ExIGDrupa-Mitglied, Ex IGMetall-Mitglied, ExLaVo-Mitglied ÖTV-Hessen, ExVertrauensmann, ExStreikleiter bei der GEW (Lehrbeauftrahgte) und dann der ÖTV (Fernfahrer,Speditionen), 48 Jahre DGB-Mitglied seit 1964, als ich in die IGMetall-Jugend in Mannheim als taschengeldloses, beitragsfreies Ehrenmitglied aufgenommen wurde, weil ich wegen meiner künstlerischen Unterstützung des Metallerstreiks für Lohnfortzahlung zwei Jahre vor dem Abitur aus der Schule geworfen wurde. (Weitere Orden und Ehrenzeichen auf Anfrage)

Kleiner Hinweis am Rande: die bundesweit-flächendeckende Aussperrung der Metaller wurde 1964 durch einen Jungmanager bei DaimlerBenz unter den Fittichen von Hans-Martin Schleyer organisiert, der die SPD in Mannheim reformiert hat (u.a. Abschaffung des Du und der Bezeichnung Gesosse, Abschaffung des Handkassierens, u.a. weil der Handkassierer ihn immer mit Du und Genosse “anquatschte”) . Dieser Schnellaufsteiger war Mitglied im Wahlkampfstab der SPD unter Helmut Schmidt. Er hatte sich seine ersten Sporen bei MBB verdient, Messerschmidt. Bölkow und Blohm, ein direktes Nachfolgeunternehmen der Düsenjägerschmiede Adolf Hitlers, in dessen Aufsichtsrat ein ehemaliger hoher SS-Offizier namens Schleyer saß.

Die Agenturen, die für die beiden Reiseveranstalter “Berge & Meer” und “DGB:-Reisen” die Kataloge gestalten scheinen ihre Texte wie die Karten direkt aus israelischen Ministerien zu beziehen, was der folgende Beitrag aus dem Portal SteinbergRecherche nahelegt: